Este viernes los propietarios de tráileres realizarán una marcha en la Costanera de Posadas en contra de las nuevas normativas establecidas por Nación

Después de constantes reclamos, los dueños de tráileres continúan mostrándose en contra de las nuevas normativas del Gobierno nacional, que obligan a la modificación de algunos tráileres, para que sean más seguros a la hora de circular, cuyos costos de revisación técnica son más elevados que otros tipos de vehículos.

Ricardo Komisarski, representante de la asociación “Traileros Autoconvocados”, sostuvo que el reclamo no cambió desde la primera vez que se realizó: “Ellos quisieron una ley y hay muchas cosas que no están aclaradas. Queremos que se aclaren y que nos respondan todas nuestras inquietudes”, agregó.

Enfrentados a una escasez de respuestas oficiales, muchos traileros locales organizaron una marcha para el 8 de julio, en la Costanera, con concurrencia de muchos representantes del interior de Misiones y también de Corrientes. “Ninguno quiere hacer esto, porque ya somos grandes, podemos charlar y conversar. No hay por qué llegar a hacer piquete o corte de ruta, para mí eso es absurdo, ya fue. Debería haber un diálogo para llegar a un acuerdo”, afirmó.

La marcha tendrá su punto de reunión y partida en la Cascada, alrededor de las 8. Los traileros tienen planeado recorrer las cuatro avenidas con banderas y bocinas, reclamando una revisión o una extensión de la prórroga vigente. A pesar de mostrarse en contra de los cortes de calle, Komisarski aseguró que no hay otra opción. “En este país no tenemos otra forma de hacer las cosas, lastimosamente. Si no hacés eso, no te escuchan, y uno tiene que llegar a esto”, señaló.

Asimismo afirmó no oponerse a la necesidad de las nuevas normativas, pero llamó a un mayor esclarecimiento de la letra chica. “No nos oponemos a que haya una reglamentación, pero que sea una con reglas justas y claras. Le preguntas a ellos y tampoco saben lo que responderte. Lo que queremos es más claridad y que los precios sean razonables, y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta”, manifestó.

Las nuevas normativas fueron anunciadas mediante un comunicado válido a nivel nacional. El Gobierno ya comenzó a capacitar a los agentes de tránsito sobre los nuevos requisitos, sin embargo, desde Tráileres Autoconvocados manifiestan no encontrar a nadie que les resuelva las dudas sobre las nuevas normativas.

“Le haces una pregunta y no te saben contestar. No te reciben. Presentamos notas en el Ministerio de Transporte, Casa de Gobierno, Defensa del Consumidor, y Legislatura, en todos lados, pero nunca nos llamaron”, explicó Komisarski.

También catalogó al Gobierno de “autoritario” por las nuevas normas y remarcó que “se tiene que hacer lo que ellos dicen, y el pueblo no está de acuerdo con lo que hacen. Nosotros no estamos para nada de acuerdo”.

Los dueños de tráileres en Misiones tienen algunas dificultades adicionales en lo que hace a la revisión técnica. A diferencia de otras partes del país, las revisaciones no están vinculadas directamente con Nación, por lo que se realizan sin muchas regulaciones.

Por este motivo, Komisarski hizo hincapié en el precio que hay que pagar al momento de hacerlas. “En el caso de esta provincia, hay que hablar con ingenieros matriculados y ellos te cobran lo que se les ocurra por una inspección ocular, porque no hay nada más que hacer que mirar”, dijo y añadió que, mientras las revisaciones de tráileres cuestan alrededor de $8.000, las revisaciones de automóviles, mucho más completas, cuestan sólo $2.500 por año.

Las nuevas normativas también dejan sin aclarar aspectos como la frecuencia mínima de revisaciones técnicas o qué pasa con el tráiler en caso de venderse el auto al que está homologado.

“Si yo vendo el auto, tengo que dar de baja su tráiler. Si yo compro otro auto, tengo que dar de alta al tráiler de vuelta. ¿Tengo que pagar de vuelta la homologación, de vuelta al ingeniero? Esos puntos no están aclarados, es un lío”, aseveró Komisarski, quien también planteó escenarios como accidentes de tránsito o multas que sucedan con el tráiler adjuntado a vehículos diferentes al oficialmente homologado.

Para resolver los problemas, desde Traileros Autoconvocados proponen que el número de revisaciones técnicas sean limitadas a una sola vez, y que la patente del tráiler se trate como una patente independiente, sin relación con la de un automóvil. “No tendría que tener nada que ver con el auto, porque es un lío que se puede evitar”, afirmó.

A modo de conclusión, Komisarski consideró que este problema afecta a la gente común: “Hay gente del interior que mueve yerba con su tráiler. Para arreglar los tráileres de doble eje, antes de que dispare el dólar ellos tenían que pagar arriba de $600.000, y el que va a terminar pagando eso es el consumidor”, explicó. Debido a esto, llamó a que cualquier persona que quiera apoyar la causa se acerque a la marcha, aunque no tenga ningún tráiler. “Pueden venir con autos, están todos invitados”, finalizó.

