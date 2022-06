Propietarios de tráileres continúan reclamando una prórroga en las nuevas normativas establecidas por Nación

Un grupo autoconvocado de propietarios de tráileres manifiestan estar en desacuerdo con las nuevas medidas del Gobierno nacional dirigidas a la regulación de los acoplados. Ricardo Komisarski, miembro de Traileros Autoconvocados, indicó que las medidas “perjudican a todos los que tienen estos transportes”.

El grupo protesta por los elevados costos que traen consigo las revisaciones técnicas obligatorias. “Para una verificación técnica de un auto es $2.500, que es un montón de requisitos y exámenes. En el caso de los tráileres, que no tienen la cosas que tienen los autos y cuya inspección es ocular, es $14.000. Es ridículo”, afirmó Komisarski.

Komisarski añadió que lo justo sería pagar igual o menor costo que los autos, sin embargo, a pesar de sus constantes quejas, todavía no obtuvieron ninguna respuesta oficial.

“Presentamos notas a los organismos competentes e hicimos marchas. Quisimos que nos den una audiencia, y hasta ahora no se tuvo ningún resultado. Eso amerita hacer marchas, pero nadie quiere cortar la ruta. Lo mejor es un diálogo para llegar a una solución. No nos negamos que los tráileres tengan revisión técnica, pero no que tengamos que pagar lo que nos dicen”, dijo.

Bajo la nueva normativa, muchas de estos transportes actualmente en uso tendrán que ser modificadas para ajustarse a la ley. “El que fabrica tiene que largar los nuevos modelos con frenos eléctricos e hidráulicos, pero los que ya están hechos no se pueden tirar a la basura. No podés tirar a la basura tu lancha o tu tráiler”, aclaró.

Por otro lado cuestionaron la poca claridad en cuanto a algunos casos comunes relacionados con el manejo de tráileres. “¿Cómo puede ser que un tráiler no pueda ser estirado por otro auto? Acá en la chacra siempre uno le ayuda al otro. Lo que ellos quieren es que quede homologado al auto. ¿Qué pasa cuando vendés el auto? ¿Y cuando el otro no hace la denuncia de venta? Hay muchas cosas de letra chica no resueltas. Ni ellos nos dicen qué hacer”, explicó Komisarski.

Por otra parte, añadió que hay inseguridades en muchas otras cosas además de los tráileres. “No es que todos los días se desengancha algún tráiler y hace algún desastre. No es como para decir que hay que sacar una ley. Tenemos otras necesidades mucho más graves. Creo que el gobierno tiene que enfocarse más en eso y no en la gente que trabaja”, comentó.

No obstante, indicó que la causa de los traileros afecta al bolsillo de todos. “Porque su jardinero tiene un tráiler, y no le va a cobrar lo mismo porque tiene ese impuesto. En los peloteros no te van a cobrar $1.000, sino $2.000. El pueblo termina pagando todos estos impuestos”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que los elevados costos correspondan al poco porcentaje de tráileres registrados, manifestó que la gente está “vendiendo todo” por los nuevos impuestos. “Hay gente que está vendiendo sus casitas rodantes y lanchas, porque no pueden pagar ni homologar”, dijo, añadiendo que las modificaciones necesarias por las normativas muchas veces superan el medio millón de pesos.

