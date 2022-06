Más de tres mil personas participaron del encuentro donde se reunieron expositores de distintos municipios, instituciones públicas y privadas de diversos ámbitos, además los jóvenes estudiantes de las escuelas compartieron actividades recreativas y deportivas.

La Expo Prevención Provincial 2022 de Consumos Problemáticos y Adicciones “La Prevención es un Compromiso de Todos” se vivió a pleno en el Polideportivo Ian Barney I de la ciudad de Oberá. En los stands los expositores tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, presentar sus acciones preventivas y las distintas actividades que desarrollan en sus respectivos municipios.

En esta 2 Expo Prevención se presentó la canción insignia que representa al Ministerio de Prevención “La Prevención un compromiso de todos”, que transmite un mensaje de esperanza con el cual se quiere llegar a todos los que necesitan y también invita a quienes quieran sumarse y acompañar para fortalecer esta tarea.

En pantalla gigante siguieron la letra los alumnos que se sumaron a la jornada, entre ellos, muchos que previamente participaron del video para la presentación oficial.

El Ministro Mgtr. Esteban Samuel López encabezó la apertura de la jornada, que contó la presencia del Vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Arce, que recorrió los stands y participó de las actividades presentadas durante la mañana, acompañado por el intendente anfitrión, Abog. Pablo Hassan.

Participaron de la Expo el Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón, el Ministro de Ecología, Ing. Víctor Kreimer, el Presidente del Instituto Previsión Social (IPS) Dr. Lisandro Benmaor, la Directora de Coordinación del Parque de la Salud, Farmc. Natalia Rodríguez, el Obispo de la Diócesis de Oberá, Monseñor Damián Bitar, el Presidente del Consejo de Pastores, Guillermo Barboza y la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Lic. Rossana Franco.

Además, estuvieron presentes los Subsecretarios de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial, Roberto Padilla, la Subsecretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cindy Diesel, el Subsecretario de Abordaje de las Adicciones, Dr. Gustavo Marín, la Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Financiera, C.P.N Paula Devoto, el Subsecretario de Educación Técnico Profesional, Gilson Berger; el Director del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel Dutto, el Jefe de la Unidad Regional II de la Policía, Comisario Inspector, Rubén Darío Duarte, intendentes de distintos municipios, referentes de organizaciones no gubernamentales, comunidad de fe, de distintos ámbitos educativos e instituciones y delegaciones escolares de escuelas públicas y privadas de los niveles primario y secundario.

El intendente Hassan destacó la gran convocatoria, declarada de Interés Municipal por los Concejos Deliberantes de Posadas y de Oberá, “estamos muy contentos con este gran evento. Se ha dicho los hechos dan fe a las palabras y hoy la respuesta de las instituciones dan fe del compromiso que tiene el Gobierno de la provincia con la prevención de adicciones y de los consumos problemáticos”.

El jefe comunal expresó “que nos sentimos muy contentos de ser anfitriones de este evento, de poder seguir creciendo y aprendiendo sobre esta problemática que se viene trabajando de manera mancomunada con distintas instituciones y organizaciones acá en Oberá”.

Al momento de los agradecimientos, además del apoyo de todos los ministros y del Gobierno Provincial, destacó la organización, en coordinación “con el equipo del Ministerio de Prevención que estuvo desde hace muchísimos meses organizando, al equipo de trabajo municipal y a las distintas organizaciones que viene desarrollando su tarea desde hace un buen tiempo de manera incansable en la problemática del consumo.

Además, agradeció a la Diócesis de Oberá, al obispo, a la Pastoral, a Cáritas, Pastoral de Adicciones, a la Unidad Regional por el trabajo incansable en seguridad, a la Supervisión Escolar, en los colegios, a Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos y “a cada institución que forma parte de este trabajo mancomunado para nuestra sociedad”.

“Como venimos diciendo el problema del consumo y de las adicciones es algo que nos atañe a cada uno de nosotros pero que no podemos dejar pasar, descuidar y no estar al lado de aquellos que lo necesiten. Y para eso les puedo decir con total convicción que el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Municipal van a estar al lado de aquél que lo necesite. Ese es nuestro compromiso”, subrayó Hassan.

El Subsecretario de Prevención, en tanto, destacó que “llegó el día que tanto estábamos esperando de visualizar el trabajo en red que venimos realizando con tantas organizaciones y sobre todas las cosas, llegó el día que todos estos estudiantes tienen toda la energía, la fuerza y se merecen un fuerte aplauso por el aguante de siempre, que son el motor de nuestro mensaje y en un rato más van a poder disfrutar de un tiempo de juego, de esparcimiento donde cada actividad tiene una consigna y la consigna tiene que ver con que la prevención es un compromiso de todos”.

“Tenemos mucho para agradecer y quisiera decirle a todos los funcionarios que están y no queremos ser injustos con nadie, porque tenemos tanto para agradecer, que esto hubiera sido imposible de llevar adelante si cada uno de ustedes no haya puesto lo suyo, su solidaridad, compromiso y sobre todas las cosas, más allá de la responsabilidad institucional, estamos hablando de una construcción de amistad donde en esta temática no hay hora ni día, porque tenemos que estar 24/».

«Agradecer las palabras del obispo Damián Bitar, una persona con una voz de autoridad en la Zona Centro que nos marca muchas veces el eje de la gestión con sus conceptos”, remarcó el Subsecretario y en el mismo sentido amplió el agradecimiento al residente del Consejo de Pastores de la Provincia de Misiones, pastor Guillermo Barboza por su acompañamiento incondicional”.

El Ministro de Prevención, a su turno, reconoció el trabajo de todos los sectores tanto ministeriales como organizaciones civiles, en distintos puntos de Misiones.

“Gracias monseñor, pastor, por bendecir esta jornada que de seguro va a ser excelente porque ya hemos estado recorriendo cada uno de los stands donde cada persona, institución y organismo están haciendo como a lo largo y ancho de la provincia”, indicó.

“También hay Ministros con poder de decisión que actúan y deciden cuando tienen que hacerlo, como quien está con nosotros, el ministro de Ecología, hace poco se sancionó una ley en la Cámara de Diputados donde se prohíbe fumar en espacios que tengan que ver con Parques Provinciales y ahí estamos para acompañar a los guardaparques, a los guías de turismo”, indicó el Ministro López.

“Está nuestro Ministro de Salud, que tiene una red enorme de espacios de atención en distintos puntos de la provincia con una red de profesionales. Para nosotros es fundamental contar con profesionales, pero ante todo necesitamos que sean personas dispuestas atender y entender esta problemática, a escuchar y hasta a abrazar. Y esto pasa por ahí. Por eso estamos con la educación porque la misma no es pública ni privada es la educación de todos. La educación es la segunda red de sostén y cumple un rol fundamental con más de 400 mil alumnos dentro del sistema educativo”, destacó.

En la ceremonia manifestó también que “hoy sigue siendo una preocupación, no solamente el consumo de sustancias ilegales de las que no queremos hablar, porque nos horrorizamos, nosotros no queremos naturalizar el consumo, es más, queremos desnaturalizar determinados consumos como el alcohol, el tabaco, los medicamentos, por eso está acá la presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones”.

En ese sentido agregó que hay legislaciones al respecto y mucha tarea por realizar aún; y sobre todo remarcó el agradecimiento a todos los que acompañan la tarea y subrayó que “la Prevención es y debe ser un compromiso de todos”.

En el marco del acompañamiento del sector educativo, el Consejo de Educación por Resolución 3091 autorizó el “no cómputo de inasistencia” de los docentes y alumnos de los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades que participaron de la Expo, con la participación de los Programas “Volvé a la Escuela” y “Prevención de Consumos Problemáticos” de la Subsecretaría de Educación.

Radio abierta, actividades deportivas-recreativas y vacunación

En el living de la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio se compartió una radio abierta, donde distintos funcionarios y expositores de los municipios socializaron la tarea preventiva y de asistencia que desarrollan.

Las actividades deportivas-recreativas estuvieron a cargo de Norberto López, con el acompañamiento de los Programas de Prevención en Acción, ActivArte y profesores del Ministerios de Deportes y Dirección de Deportes de la Municipalidad de Oberá que hicieron participar, jugar y divertirse a los alumnos de las distintas escuelas.

La carpa del Ministerio de Salud Pública también se sumó a la jornada con vacunación y otros servicios como charla de hábitos de alimentación saludable con nutricionistas.

Un grupo de niños del Hogar de Día de Oberá realizaron una representación; “Los Amigos” del Instituto Adventista Alta Gracia que desarrollan tarea preventiva presentaron un baile y regalaron revistas con actividades a los chicos.

Previo al cierre hubo batalla de FreeStyle y al finalizar la banda del Servicio Penitenciario Provincial brindó un show que hizo bailar a todos los preventores que fortalecieron el compromiso preventivo.

Mirá las mejores fotos de la jornada: