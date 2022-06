Análisis semanal: Una fiesta que terminó mal y una provincia que consolida su crecimiento

YPF cumplía 100 años y la ocasión se presentaba propicia para que la alianza gobernante comenzara a recuperar algo de la unidad perdida. Pero nada salió como se esperaba y todo terminó –como viene siendo costumbre- en un escándalo con acusaciones cruzadas que se llevó puesto a uno de los ministros más cercanos al Presidente.

Hacía 93 días que Alberto y Cristina no se mostraban juntos en público y según sus allegados, mucho tiempo más había pasado sin que se comunicaran en privado. La fractura no solo mantenía paralizada a la gestión del gobierno, también potenciaba a la oposición. Todo eso debía empezar a revertirse este viernes con la celebración del centenario de la petrolera estatal YPF.

El momento y el lugar se presumían propicios para que el Presidente y su vice comenzaran a bajar los decibeles de la encarnizada interna que protagonizan y ante la evidente falta de unidad, dieran al menos muestras de coexistencia pacífica.

Cristina reivindicaría la expropiación y re-estatización de la petrolera, acto que el kirchnerismo señala como uno de los mayores hitos de la gestión de la expresidente, Alberto hablaría de las inversiones en gasoductos y ambos tendrían la posibilidad de encontrarse en la crítica al pésimo gobierno de Mauricio Macri.

Pero nada salió como se esperaba porque además de las previsibles coincidencias en los cuestionamientos a MM, volvieron a emerger a la superficie las diferencias entre el cristinismo y el albertismo, pero esta vez con mucha más dureza que antes.

La vice fue la primera en el hablar en el acto que se realizó en la tarde noche del viernes y mencionó una de las críticas que más repiten desde el kirchnerismo cuando se refieren al manejo de la economía en la gestión Guzmán. “Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Central” dijo CFK, antes de advertir que el país “no se va a salvar” si no se “cuidan los dólares” y se habilita “un festival de importaciones”.

Apuntó directo contra la incapacidad que muestra el Gobierno nacional para incrementar las reservas del Central aún en un contexto de muy fuerte incremento de las exportaciones gracias al aumento en los precios internacionales de muchos de los alimentos que produce y exporta Argentina.

Volvió a pedirle al Presidente que “use la lapicera” para revertir el proceso que llevó a que muchas empresas grandes importaran elementos que podrían fabricar en Argentina, lo que permitiría evitar la salida de muchos de los dólares que hoy terminan en Brasil u otro país.

Se refirió a un caso puntual: le pidió a Tenaris, del Grupo Techint, la líder mundial en fabricación de caños sin costura, que “traigan a la Argentina la chapa laminada que hacen en Brasil”.

“Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020”, siguió la vice para rematar con un pedido concreto al Presidente: “usá la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”.

Alberto evitó responder a las críticas y reclamos de su vice. Se apegó a su libreto buscó coincidencias con Cristina en los cuestionamientos al macrismo, pidió unidad para respaldar su gestión y reclamó esfuerzos compartidos.

Pero la respuesta a Cristina por parte de las filas del albertismo no tardó y llegó con una ferocidad hasta ahora desconocida.

Minutos después del acto, fuentes del Gabinete económico enviaron a periodistas un off en el que acusaban a “funcionarios de cristina” de haber favorecido a Tenaris con una licitación a medida.

“La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint… Armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)”, detalla el mensaje que en formato de off llegó a las principales redacciones del país.

“La Secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema, pero el presidente de Ieasa, (Agustín) Gerez, dijo que si no respondían en el acto se caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina”, concluye.

El mensaje que partió desde dentro del mismo Gobierno corrió el límite de agresividad en la interna del Frente de Todos, porque no se trata de un planteamiento ideológico o de un cuestionamiento a una decisión, va más allá, es una acusación de corrupción.

Como era previsible, Cristina respondió con rapidez y consideró “muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”.

Diez minutos antes había respondido la propia Enarsa (ex Ieasa): “a la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta. Esta es la captura del mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas”, detalló el comunicado de Enarsa que retuiteó CFK.

Luego también Alberto Fernández recurrió a las redes sociales para repudiar la versión filtrada desde el propio Gobierno. “Comparto la respuesta dada por Enarsa a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”, tuiteó.

No sin antes pedirle la renuncia a su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, signado como autor intelectual de la comunicación que llegó a los periodistas en formato de off y sospechado de otras operaciones mediáticas orquestadas para responder a anteriores críticas formuladas a micrófono abierto por Cristina.

Así fue como una fiesta pensada para poner paños fríos en la interna oficialista terminó en nuevo escándalo, con la novedad de una denuncia por corrupción surgida desde dentro del propio Gobierno y el saldo del despido de uno de los ministros más cercanos al Presidente.

Provincia en crecimiento

La estadística vuelve a mostrar a Misiones como una de las economías con mayor dinamismo del país y líder absoluta en la región.

El Boletín de Actividad Productiva Provincial, una publicación que recopila datos de diversas fuentes como INDEC, Google Moblity, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Ministerio de Economía, Banco Central, AFIP, Aduana1, ACARA y AFCP, muestra que en Misiones es la provincia del NEA con mayor cantidad de empleo privado y mayor incremento en ventas en supermercados.

A febrero de este año se contabilizaban en promedio 99.500 empleados formales en el sector privado, un incremento del 4,1% en relación al período del 2021, aunque con una leve caída del 0,2% comparándole con el primer mes del 2022. El acumulado del año es del 4,1%.

El distrito del NEA que más se le aproxima en número de empleados registrados privados es Corrientes que en febrero tuvo 75.800 trabajadores, una suba del 0,1% mensual, 1,6% interanual y 1,6% acumulado. Chaco quedó tercera con 71.500 trabajadores, un retroceso del 2% mensual, pero un cremento del 1,1% interanual. El acumulado de esa jurisdicción es del 1,6%.

En el último lugar quedó Formosa que, a la vez, fue la que registró la mayor alza interanual con el 6,2%. El informe detalla que fueron 25.100 los trabajadores que se contabilizaban a febrero de este año con un acumulado del 6,3%.

En Misiones, el mejor desempeño interanual se registró en la construcción con 1,6 empleos más (+497 vs 2020) y en la provincia los puestos aumentaron en 4,9 mil. En comparación con enero de 2020, el empleo fue superior en 2,5 mil, observándose el mayor incremento en industria manufacturera (+1,5 mil vs 2020; +668 interanual).

En lo que respecta a ventas en supermercados, Misiones logró ventas reales (descontado el efecto inflacionario) por 2.668.049 pesos, lo que significó un 152,4% más que hace un año. Medido de manera interanual, únicamente Santa Cruz ($167,5%), Tierra del Fuego (157,6%), Río Negro (156, 4%) y Neuquén (154, 1%) estuvieron por arriba de la Tierra Colorada.

En el resto del NEA, las ventas en los supermercados terminaron con incrementos interanuales del 149,4% (Chaco), 140, 2%, (Corrientes) y 149,1% (Formosa).

La gastronomía y el turismo atraviesan un momento de particular auge, especialmente en Posadas, capital provincial que tiene un plus que la diferencia del resto de las ciudades de la región y que cada vez más turistas de Argentina y los países limítrofes la están descubriendo o redescubriendo. Su costanera, sus opciones en gastronomía, las playas y la noche la destacan.

El turismo tiene prácticamente todo vendido para las vacaciones de invierno y no dejan de llegar nuevas inversiones. Los tours de compras de paraguayos y brasileños invaden las ciudades limítrofes como Posadas, Irigoyen y Puerto Iguazú, como así también la costa del río Uruguay.

Además, miles de jóvenes de otras provincias vienen a estudiar y otros cientos de personas al mes llegan para hacerse tratamientos sin costo en el Parque de la Salud.

Los sondeos de opinión de que realizan consultoras privadas revelan que la población reconoce que el modelo misionero ofrece la gran ventaja de absorber con recursos del Estado el costo de una salud de altísima calidad, que sería oneroso o directamente imposible costear para los ciudadanos. También educación y transporte gratuito, aliviando tremendamente esos gastos en el bolsillo de las familias. Son dos o tres salarios anuales que obtienen las familias misioneras obtienen gracias a la inversión del Estado.

El auge del empleo joven genera inversiones permanentes de empresas nacionales e internacionales en la capital provincial, el Silicon y otros espacios de formación avanzada les brindan a los jóvenes las herramientas para ingresar al mundo laboral en las disciplinas que las empresas más modernas justamente necesitan.

La última empresa de ese rubro que anunció su desembarco en Misiones es la multinacional Macoma Environmental Technologies, cuyo CEO, Ezekiel Martin, anticipó que invertirá cerca de cinco millones de dólares en su planta dentro del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas, para investigación, desarrollo y manufactura de sus productos innovadores.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, esta situación se logra en Misiones gracias a un esquema político consolidado, unido y sin peleas internas que permite llevar adelante una gestión efectiva orientada a resolver las necesidades del pueblo, a diferencia de las peleas por el poder, las candidaturas y la caja que se ven en otros espacios políticos.

Oscar Herrera Ahuad se mantiene como uno de los gobernador con la mejor calificación y respaldo de la gente y también se destaca la gestión de Leonardo “Lalo” Stelatto que transformó a Posadas en su gestión y será el único intendente de la Argentina que va a en el encuentro de alcaldes del continente a desarrollarse el 7 de junio en el marco de la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. “Lalo” va a exponer frente a sus pares sobre el desarrollo sustentable y la transformación hacia las ciudades inteligentes, la modernidad y la gestión.

El lema de la cumbre será “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y también contará con la presencia de los líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración.

Política provincial

En el Gobierno provincial comenzaron a realizarse algunas reuniones con grupos de dirigentes, algunos renovadores y otros nuevos que se suman con claras expectativas e intenciones de participar y colaborar de cara a 2023. El exgobernador Hugo Passalacqua y su sucesor Oscar Herrera Ahuad, además de otros, han tenido numerosos y nutridos encuentros políticos en Posadas y el interior que han despertado con fuerza la llama de la militancia y la intención de defender al único modelo político que hoy se destaca por cuidar a los misioneros.

En el plano de la oposición, otra vez se vio a algunos dirigentes intentando disimular su escasa capacidad de construcción buscando ayuda de los medios nacionales para intentar menoscabar la imagen del gobierno misionero. Apelando, en esta ocasión, al contrabando de soja y tratando de presentarlo como si fuera una deficiencia de la gestión misionera, cuando en realidad se trata de un delito federal que utiliza la costa misionera pero que debe resolverse en ámbitos de la justicia federal y las fuerzas de seguridad nacionales.

Los mismos dirigentes que plantean ese problema en Misiones, son los que obedecen al gobernador de Corrientes, por cuya provincia pasan decenas de camiones todos los días sin ningún tipo de control.

No se debe olvidar que la soja que se contrabandea a Brasil proviene de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y atraviesa la provincia de Corrientes antes de llegar a Misiones sin ningún control del gobernador Valdez.

La ausencia del Estado en Corrientes tiene correlato con la crisis política de Juntos por el Cambio a nivel nacional, un espacio que le cerró las puertas a las ideas nuevas y frescas de la política, como a Javier Milei, y se aleja cada vez más de la gente y principalmente de los jóvenes.

Juntos por el Cambio quedó anclado en el pasado como fórmula política, con pensamientos que atrasan y no seducen los jóvenes que buscan algo distinto. Además de atrasar busca repetir lo mismo que fracasó con Macri en 2015.

Nada más antiguo que el Comité Radical, un claro reflejo de lo que era la política hace 50, reunido solamente para pelearse con el PRO por ver cuál de los dos espacios pondrá al candidato a presidente en 2023.

En la misma línea el PRO, impulsando candidatos desgastados por el paso del tiempo y arrastrando la pesada mochila del fracaso de la presidencia de Macri, como Macri, Bullrich, Larreta, Schiavoni y Puerta, alejándose de las nuevas ideas y poniendo en serio riesgo el éxito electoral de 2023. Ven la mala gestión del Frente de Todos y se confunden pensando que el triunfo está al alcance de la mano, entonces todos quieren ser.

Además de atacar con el tema de la soja, varios dirigentes de Juntos por el Cambio fueron señalados por beneficiarse a la hora de colocar empleados como “ñoquis” sin trabajar o contratados en la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), causando un desmanejo y despilfarro que ha llevado a una crisis imposible de sostener.

Por otra parte, en una nueva semana de actividad legislativa, la Cámara de Diputados de Misiones aprobó otro paquete de leyes con fuerte inventivo a la productividad como el fomento a la producción de jengibre y la cría de búfalos, la unidad de esterilización, la expropiación de una importante superficie de tierras para construir una avenida para unir las dos Itaembé, en Posadas, entre otras.