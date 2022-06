Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “El acuerdo activa la fe”

El Pastor Guillermo Decena en su mensaje destaca que cuando se piensa en la iglesia de Hechos de los apóstoles, se piensa en milagros, pero también vemos que la unidad era perfecta, y en ese ambiente de unidad la manifestación del Espíritu Santo era poderosa. Veamos lo que dice la Palabra de Dios.

«¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna» (Salmos 133:1-3 RVR).

La palabra delicioso es muy conocida en la biblia, proviene del hebreo Naim; delicioso: agradable, deleitoso, delicia, delicioso, dicha, dulce, suave. La bendición es beraka por implicación prosperidad: bendición, don, estanque, generoso, presente. Es a partir de allí que se desata la bendición y lo sobrenatural. ¡El acuerdo, la armonía de criterios y la unidad engendran una atmosfera de fe en Dios, propicia para que el poderoso “Señor de los frutos” se manifieste y, por consiguiente, para la manifestación de milagros y prodigios!

La venida del Espíritu Santo: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados…» (Hechos 2:1-5; 2:46 RVR).

Cuando pensemos en la fe para milagros, pensemos formar parte de un equipo, en unidad, paz, armonía, para que la atmósfera sea de fe y milagros.

Todo lo que atente contra la armonía y la unidad, atenta contra lo milagroso de Dios. Lo de “divide y reinarás” es una estrategia del infierno.

En las noticias siempre escuchamos hablar del “crimen organizado”. De la misma forma, las fuerzas de las tinieblas se ponen de acuerdo para ejecutar sus planes destructivos sobre la tierra. Por eso, debemos tomar conciencia en que hay poder que se desata en el mundo espiritual observando la “ley del acuerdo”.

«Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer» (1Corintios 1:10 RVR).

Así como la división trae ruina, destrucción y fracaso, el acuerdo trae bendición, prosperidad y éxito.

El Pastor Guillermo Decena resalta varios puntos importantes:

La base de un avivamiento de milagros

«Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos» (Mateo 18:19 RVR).

El desafío de enseñar a la gente las leyes espirituales no es fácil. Siempre exige la insistencia y la repetición, por esto Jesús le dice: “otra vez les digo”. No era la primera vez que les estaba enseñando el poder del acuerdo, cuando nos unimos con un propósito de orar y clamar hay poder. Esto debería tener mucha importancia para que el Señor hiciera hincapié, como una enseñanza para no dejar pasar.

Por lo mismo, deberíamos entender que solos no podemos, y que debemos trabajar unidos, porque de esta forma nos enriquecemos en la fe los unos a los otros

¡Los testimonios de vida nos enriquecen y son semillas que germinarán, echando raíces y dando como fruto una fe madura! ¡Si supiéramos la bendición que se desata del cielo, cuando nos unimos! Sin dudas no lo pensaríamos tanto, nos uniríamos en proyectos gloriosos para el reino de Dios… ¿Cuántas personas se necesitan para un acuerdo? Tan solo dos personas pueden desatar milagros, cuanto mas se verían si muchas personas se ponen de acuerdo para que avance el Reino del Cielo…

La escritura enseña que “uno persigue a mil, pero dos hacen huir a diez mil” (Deuteronomio 32:30 RVR). Ahora, según este pasaje, cuando estás de acuerdo con alguien más, tu nivel de influencia, poder, y capacidad aumentan. No es lo mismo “perseguir” que “hacer huir”. ¿En que estás de acuerdo y con quién? Tal vez ahora mismo te encuentres de acuerdo con respecto a algo negativo y con las personas incorrectas y tú no te has dado cuenta.

Si hablas fracaso y derrota, y te unes a personas negativas, te estás poniendo de acuerdo para el fracaso y la derrota. Si hablas y te unes con personas que hablan maldición y enfermedad, te estás poniendo de acuerdo para ello. Pero si hablas bendición, éxito, libertad; entonces te estás poniendo de acuerdo para recibir lo que pides.

¿En donde debemos de ponernos de acuerdo? En la tierra: esto significa que tu provisión no es algo que se genere aquí, en la tierra, sino que se genera en el cielo para que entonces se manifieste en la tierra “Toda buena dadiva y todo don perfecto descienden de lo alto” (Santiago 1:17 RVR) Dios entonces, es el que tiene lo mejor para nuestra vida y quien verdaderamente ayuda, bendice y prospera, pero Él espera que estemos unidos en acuerdo, porque donde no hay acuerdo, no hay bendición.

La amplia promesa de la palabra y el deseo sincero de dios

¿En qué cosas debemos de ponernos de acuerdo? En cualquiera cosa. ¿Y cuando alguien como Dios te extiende una promesa tan amplia quien será el tonto para ponerse a dudar?

“Andarán dos si no estuvieren de acuerdo” (Amos 3:3 RVR). Debemos de estar primero de acuerdo con Dios, Él quiere que pidas y vas a recibir, que busques y vas a encontrar, que llames y se te va a abrir, que te pongas en positivo para pedirle cualquier cosa; y además que te unas a personas de fe para poder alcanzar metas sobrenaturales.

Pero cuando la duda te ataque, acuérdate de este pasaje inspirado por el bondadoso Espíritu de Dios, de tal manera que no haya duda de cual es la voluntad de Dios: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma» (3° Juan 1:2 RVR). Por supuesto que Dios hará su perfecta voluntad, pero en la Biblia dice que Jesús sanaba a todos y en Isaías 53 habla de dos tareas simultaneas hechas en la cruz del calvario, perdonar nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades.

Por lo tanto, y como somos tan limitados para conocer los altísimos pensamientos de Dios, vamos a ejercer fe en lo revelado, no podemos comenzar a dudar pensando que Dios haga una excepción con nosotros y no nos sane. Pensaremos que somos sus hijos, herederos de su bendición completa, es decir perdonados y sanados.

«Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias» (Mateo 8:16-17 RVR). «Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades» (Lucas 5:12-15 RVR).

Conclusión

Es importante permanecer en la palabra de Dios para no darle lugar a la duda. Empieza a declarar que Dios quiere glorificarse con un milagro en tu vida y actúa sabiendo que Dios prometió darte lo que pediste en acuerdo con otros.

¡No desaproveches este principio que Dios ha establecido! Únete en compañerismo de pacto con tus hermanos, pónete de acuerdo con ellos sobre lo que van a pedir, y asegúrate que la palabra lo respalde. A partir de que hayas orado, agradece, y no declares dudas ni incertidumbre. Si lo haces, ten fe, tu respuesta del cielo ya está en camino.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado