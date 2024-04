Quejas por el servicio nocturno de colectivos en Eldorado: sábados sin servicio y recorridos acotados los demás días

Usuarios de colectivos de Eldorado, realizaron una serie de quejas respecto al servicio nocturno, especialmente en lo referente a los días sábados y la limitación de recorridos en otros días de la semana. Según señaló Fernando Caro, director de Tránsito de la Municipalidad, esto se debe a la ineficiencia del aparato legislativo y ejecutivo de gobiernos anteriores.

Actualmente, los horarios nocturnos de los colectivos operan a partir de las 22 horas con una frecuencia de un colectivo por hora. Los recorridos se mantienen exclusivamente por la avenida San Martín, principal arteria de la ciudad, de domingo a viernes.

Sin embargo, los sábados no se ofrece servicio nocturno y esto está afectando a los emprendedores gastronómicos y trabajadores nocturnos. Caro atribuyó esta situación a una ausencia de regulaciones claras en la gestión del transporte público desde 1995, lo que ha llevado a la actual situación donde las empresas de transporte operan sin un marco normativo definido.

“Nunca reglamentaron como se debía hacer, acá la empresa anterior tenía la costumbre de poner líneas y frecuencias de colectivos donde se pedía, pero no eso no queda plasmado en ningún lado”, dijo Caro.

Por otro lado, estas dificultades comenzaron a hacerse visibles cuando la empresa prestadora del servicio (ETCE) fue vendida y cambió de propietario. La concesión del servicio de colectivos sigue en manos de la empresa, ahora propiedad de Kenia, parte del Grupo Horianski, con vigencia hasta noviembre de 2025.

Asimismo, la situación era aún más crítica, pero se solucionó “parcialmente” durante la última actualización del precio del boleto, el pasado marzo. Donde parte del servicio fue suspendido porque no era rentable y no contaba con aval legal de funcionamiento. Aunque, ahora mismo el servicio prestado por fuera de la normativa se hace por “acuerdo de palabra” con la empresa prestataria.

Caro señaló que buscan solucionar el problema de “raíz” y que están trabajando en conjunto con la empresa, los concejales y los delegados barriales para establecer un Sistema de Transporte Integral a partir del vencimiento de la concesión.

Soluciones particulares

Por otra línea, Miguel Ángel Ipólito, propietario de un local nocturno, propuso a través de sus redes sociales que contratará un colectivo para trasladar a sus clientes ante la falta de colectivos. Según las imágenes adjuntadas a su posteo, se trata de un ómnibus de larga distancia, dos pisos y capacidad para alrededor de 60 personas sentadas.

El “servicio” comenzará a funcionaría a funcionar a partir del viernes de esta semana y recorrería la avenida principal para trasladar a los asistentes al boliche.

Por su parte, Caro señaló que aún no tomarán medidas sobre este tema porque se trata de un tema informal. “Yo no me puedo manejar por publicaciones en redes sociales o cuestiones mediáticas. Desde mi dirección no puedo accionar de oficio por algo que no ha ocurrido”, señaló el funcionario.