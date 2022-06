Escasez de combustible en Misiones | “Es una desconsideración total con el interior del país y no existe el federalismo”, expresaron desde la CESANE

La escasez de combustible sigue siendo un drama para 8 provincias argentinas, entre ellas Misiones. El Gobierno nacional se comprometió en aumentar las importaciones y resolver la situación en los próximos días.

Tras los reiterados reclamos de los gobernadores en la última reunión del Norte Grande por la escasez de combustible en varias provincias de Argentina, el Jefe de Gabinete Juan Manzur se comprometió en resolver la problemática en los próximos días.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, aseguró que «es una desconsideración total con el interior del país». Además, lamentó que no hay federalismo, que al Gobierno nacional le interesa tener a los centros urbanos más importantes y con magnitud de población con abastecimiento de combustible.

«En octubre pasado reclamé que no teníamos cupo, cuando aún no estaban abiertas las fronteras», recordó. Luego, sostuvo que se comunicó con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien le dijo que se haría cargo, pero tampoco tuvo ninguna respuesta. «Le dijeron cuando llamó a la Secretaría de Energía de Nación que no había cupo y que no tenían noticias sobre faltante», mencionó.

«YPF sabe lo que manda porque es la petrolera que mayor información tiene de las estaciones porque el petróleo les pertenece, ellos tienen datos precisos pero no quieren largar porque no les conviene según dicen», dijo.

Por otra parte, Jalaf reflexionó sobre la posibilidad de que se esté negociando la importacion de combustible, «hay versiones y filmaciones de camiones que van y vienen de Bolivia a descargar gasoil desde Argentina», expresó.

Jalaf indicó que los representantes de las Cámaras de Estaciones de Servicio de Buenos Aires firmaron el reclamo de las provincias del norte de país a modo de solidaridad, «primero nos dijeron acá no hay faltante y hay cupo, luego firmaron por solidaridad para con nosotros», mencionó. Es así, que lamentó que en aquella oportunidad tampoco tuvieron soluciones.

«Hace 15 días me reuní con los representantes de la Secretaría de Energía y nos pidieron los nombres de los dueños pero no, lo que hicimos fue darles las marcas y la cantidad de estaciones con escasez y nos sugirieron reunirnos con las petroleras», comentó.

Jalaf se mostró indignado ante la respuesta de la Secretaría y dijo «que es una manera de lavarse las manos». Además, aseguró que es una situación lamentable para los habitantes de las provincias, negocios y mercados.

«No hay una voluntad en solucionarlo y no entiendo el manejo que están haciendo», resaltó. Jalaf mencionó que para palear la situación invernal con respecto al gas en Buenos Aires, se compraron tres barcos con combustible y estos no tenían donde descargarlos.

«El prejuicio hacia el interior del país es gravísimo», se apenó. Jalaf sostuvo que desde la Cámara de Estaciones de Servicio van en representación cada vez que se reclama sobre la problemática porque sino «toman represalias contra los dueños como no enviarle más combustible, no renovarle un contrato o bajarle la comisión», señaló.

Jalaf, por otra parte, dijo que tanto la Secretaría de Energía como el Ministerio de Trabajo deberían regular como entes mediadores pero actúan siempre a favor de las grandes petroleras, de los sindicatos o de los grandes grupos económicos.

Aumento en los precios del combustible

«Aumento seguirá habiendo», aseguró. Sin embargo, cuestionó que el peso argentino se devalúa más, «este es el drama». Actualmente el barril de petróleo cuesta 110 dólares, «en Vaca Muerta hay petróleo, pero capaz les convenga más exportar», indicó.

Según Jalaf, a comienzo de año se exportó una gran cantidad de barriles de petróleo. «Petróleo tenemos, existe un 10 y 12% de producción pero no tenemos eco en el norte del país», sostuvo.

«No podemos hacer nada y las estaciones de servicio están sufriendo, pedimos que disminuyan los impuestos pero que aumenten las comisiones», explicó Jalaf. Además, nombró el costo que tienen los controles que realiza el gobierno nacional, algo que corre por cuenta de los dueños de las empresas.