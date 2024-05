Javier Milei conmemoró a las víctimas del Holocausto y pidió tomar partido por Israel: «Es una obligación moral»

El presidente Javier Milei consideró al Holocausto como "la tragedia más grande de la historia de la humanidad" y postuló a la Argentina para la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto".

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto en conmemoración del Día del Holocausto junto a los principales referentes de la comunidad judía, reunidos en el Palacio de la Libertad -exCCK- y, en ese marco, reiteró su respaldo a Israel, al señalar que «tomar partido es una obligación moral». Además, postuló a la Argentina para la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto».

«Tomar partido no es una opción entre otras, sino una obligación moral», sostuvo Milei, que consideró el Holocausto como «la tragedia más grande de la historia de la humanidad», durante el encuentro organizado por la DAIA y el Museo del Holocausto.

El mandatario nacional ratificó su alineamiento con Israel y subrayó que mientras algunos países «le dan la espalda», la Argentina estará «al lado suyo, firme siempre». «En tiempos de oscuridad, cuando levantar la voz es costoso y la mayoría tiene la obligación de hablar», evaluó el jefe de Estado, que estuvo acompañado en la ceremonia por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Presidente cuestionó el «antisemitismo» y el «fanatismo islámico intolerable», y afirmó que ambos son «percibidos por el mundo libre con incomodidad y gestos ambiguos».

«Miro a mi alrededor en los liderazgos del mundo libre, a grandes naciones y veo indiferencia en algunos y en otros miedo a pararse del lado de la verdad», indicó Milei. Además, rindió homenaje a Lior Rudaeff, el argentino-israelí secuestrado por Hamás el 7 de octubre pasado, cuya muerte se confirmó este martes, y recordó que «hoy en Gaza todavía hay más de 100 secuestrados, de los cuales 8 son argentinos».

Javier Milei: «Denunciar el terrorismo islámico es una obligación»

«Cuando el mundo calla tenemos la obligación de hablar, no hacer la vista gorda. Aunque para algunos sea inconveniente, es la única forma de que la Shoá no se repita», enfatizó y agregó: «Dios no va a aceptar justificación en su juicio único, no nos va a juzgar por lo que creíamos, sino por lo que hicimos. Denunciar el terrorismo islámico es una obligación».

Por último, postuló a la Argentina para la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, organización intergubernamental fundada en 1998 que reúne a gobiernos y expertos para fortalecer, avanzar y promover la educación, la investigación y el recuerdo del Holocausto en todo el mundo.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto en conmemoración del Día del Holocausto y del Heroísmo. pic.twitter.com/4ePWWbuCnc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 9, 2024

El acto central contó con la presencia de sobrevivientes del nazismo, familiares de personas secuestradas por Hamás, autoridades nacionales, provinciales y municipales, jueces, referentes políticos, diplomáticos, representantes de distintas confesiones religiosas y dirigentes comunitarios, entre otros.