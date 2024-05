Posadas | Los diseñadores misioneros se lucieron en el Midi Fashion Sunset

Este domingo, la ciudad capital misionera se convirtió en el epicentro de la creatividad y la innovación con la celebración del Fashion Sunset de Misiones Diseña (MiDi).

El evento, que tuvo lugar en «El Pontón» (Tambor de Tacuarí 8160) desde las 16 hs, cautivó a los amantes de la moda y el diseño con lo mejor del talento local, destacándose como una plataforma única para impulsar y promover el talento emergente de la región. Durante el Fashion Sunset, los presentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en un universo de estilo y sofisticación, explorando las colecciones más recientes de más de una decena de diseñadores misioneros.

Desde prendas de alta costura hasta accesorios vanguardistas, el evento sorprendió y deleitó a todos los presentes con su diversidad de propuestas, estableciendo un vínculo directo entre los creativos misioneros y el exigente público fashionista.

El programa del evento incluyó un desfile de moda que exhibió las últimas creaciones de los diseñadores participantes, acompañado por un DJ set a cargo de Tato Piatti, Void Forest y Sonora. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una selección de gastronomía mientras presenciaban el incomparable atardecer misionero, en un ambiente sinérgico entre el mundo del diseño y la naturaleza.

Entre los talentosos diseñadores que participaron, se encontraron nombres destacados de la escena local, como Galian, Victoria Puppo, Mechy Jacks, Maksha, Moi, No tan Santas, By Josefina, Georgia Madelaire, Terina, La Pereira, Viera de Amaral y Louz. Sus creaciones capturaron la atención de aquellos que buscan exclusividad y originalidad en cada detalle. El encuentro no solo celebró la moda, sino que también exaltó la identidad y la creatividad de Misiones, posicionando a la provincia como un destino clave en el mapa del diseño emergente.

