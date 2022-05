Accidente en Jardín América: la autopsia determinó que Sebastián Ferreira murió aplastado por una rueda de la camioneta que manejaba el diputado Martín Sereno

El cuerpo de Sebastián Ferreira fue examinado en la morgue de Posadas por orden del juez Roberto Sena. La causa de la muerte fue el aplastamiento de su cráneo y su torso por parte de la camioneta de la Cámara de Representantes que manejaba Martín Sereno.

El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Sebastián Ferreira, el joven tarefero que falleció en un accidente que tuvo como protagonista al diputado provincial, Martín Sereno, determinó que murió aplastado por una de las ruedas de la camioneta Chevrolet S10, propiedad de la Cámara de Representantes de Misiones, que conducía el legislador.

La necropsia fue realizada en por el Cuerpo Médico Forense en Posadas, luego de que el juez de Instrucción 2, de la localidad de Jardín América, Roberto Sena, quien ordenó exhumar el cuerpo este lunes con la intención de determinar fehacientemente la causa del deceso.

“El resultado preliminar nos pone en conocimiento que la causa de la muerte habría sido el aplastamiento del cráneo y del tronco”, apuntó el magistrado durante una entrevista en Misiones Online TV.

Sena explicó el motivo de haber solicitado la autopsia posteriormente a que el cuerpo de Ferreira fuera sepultado por sus familiares y amigos. El magistrado señaló que en un primer momento se evaluó que no sería necesario pero cuando la investigación se fue ampliando, se hizo necesaria.

“Dado los testimonios y las pruebas sobre los vehículos nos permitieron tener una duda respecto si el muchacho había muerto por la caída de la moto, la colisión presunta entre la moto y la camioneta y si la causa habría sido el paso de la caminata sobre el cuerpo del muchacho”, apuntó.



Sena aclaró que el expediente todavía se encuentra en poder de la Policía de Misiones y que espera que se judicialice para determinar los pasos a seguir en la investigación. En ese sentido, aclaró que un pedio de desafuero del diputado Martín Sereno se podría instruir recién cuando finalice la instrucción de la causa y se eleve a juicio.

“Considero que por el momento no es necesario solicitar el desafuero ya que el sumario todavía no está dentro del juzgado. Además consideré en un primer momento que no hay riesgo en el desarrollo del proceso así que a medida que vamos a avanzando y vemos cómo se desarrolla la situación veremos cómo evaluar estas condiciones”, apuntó.

El fatal accidente tuvo lugar el sábado por la noche, en la colectora de la ruta nacional 12, en inmediaciones del hospital de Jardín América. En el lugar, una camioneta Chevrolet S10, conducida por Sereno, chocó a una moto Gilera de 150 cc, al mando de Luciano Schoniger (18 años), donde Sebastián Ferreira viajaba como acompañante.

Las pruebas de alcoholemia que se realizaron a ambos conductores tras el siniestro dieron negativas mientras que los exámenes toxicológicos determinaron que Sereno estaba limpio y que Schoniger consumió marihuana.