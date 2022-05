El diputado Martín Sereno habló por primera vez tras el accidente de tránsito en el cual perdió la vida el joven Sebastián Ferreyra de21 años. Dijo en la Cámara de Diputados que se puso a “disposición de la Justicia y de la familia”.

Durante la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de diputados, Martín Sereno pidió la palabra al presidente y a sus pares, para referirse por primera vez al accidente de tránsito que lo tuvo como protagonista y en el cual, perdió la vida el joven Sebastián Ferreyra.

“Siento necesario expresar desde lo humano, desde nuestra parte más humana, un pesar y un sentir que tengo dentro. Como todos y todas saben, es de público conocimiento, días atrás me vi envuelto en un trágico accidente vial, donde un joven de 21 años, Sebastián Ferreyra perdió la vida”, inició su escueto comentario el diputado.

Y agregó que, “nosotros lamentamos, cuando digo nosotros digo mi familia, digo yo, digo también mi proyecto político, la irreparable pérdida de la vida de un joven misionero. Y el inconmensurable dolor que está atravesando esa familia, sus amigos, amigas, conocidos y conocidas”.

“Desde un primer momento nos hemos puesto, me he puesto personal y públicamente a disposición de la familia. También quiero dejar explícito y públicamente que también desde un primer momento me he puesto a disposición de la Justicia para que sea ella quien aclare absolutamente lo ocurrido”, puntualizó el Sereno.