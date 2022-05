Petterson celebró la reelección en el INYM y sostuvo que están a la espera de un acuerdo por el precio de la yerba

En el marco de la reelección por unanimidad de los representantes de los productores en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Jonás Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN) habló acerca del hecho y la industria yerbatera.

“La verdad un alegría muy grande poder ser reelectos por unanimidad, da mucho alivio y una alegría enorme porque quiere decir que la gestión se aprobó por todas las asociaciones, no es lo mismo ser electo con una buena elección al principio, que con una reelección por unanimidad, la verdad que está muy bueno que se nos señale así y este aprobado por las asociaciones”, comentó Petterson.

La primera gestión la comenzaron en pandemia, en ese momento el consumo de mate fue algo muy criticado y cuestionado por medios internacionales debido a los contagios por Covid-19. Debido a esto, se realizó un fuerte trabajo en cuanto a la promoción y en la campaña “cada uno con su mate”, lo que generó un consumo record y una zafra record. “Esto dio el equilibrio para que hoy se sostenga un buen precio a pesar de una zafra record”, indicó Petterson.

“La pandemia enseño muchísimo porque cuando arrancó todo esto la única herramienta de promoción eran las redes sociales, televisión y radio, se realizó una fuerte campaña en ese sentido, salió bien, se aprendieron muchas cosas y ahora con la apertura ya se recorre el mundo en las diferentes ferias internacionales, también en las ferias nacionales, en muchas fiestas y en muchas reuniones importantes que invitan, desde el INYM se participa y se promociona el producto”, señaló el miembro del directorio.

También, se hace hincapié en el acercamiento a los productores. Actualmente hay un equipo de 13 ingenieros que están en el campo, y trabajan junto a los productores tratando de buscar soluciones. La yerba mate es producto relativamente nuevo que no tiene la antigüedad que tienen otros productos, “la seca del año pasado sorprendió y enseño muchas cosas en las que no había preparación y no se esperaba nunca que nos suceda”, reflexionó Petterson. Y agregó que “a partir de eso se plantea una forma diferente de producir, hay que estar y acompañar al productor”.

Por otro lado mencionó acerca de los programas que propone el INYM en cuanto a herramientas como tanques, motobombas, motoguadaña, son tecnologías que le dan apoyo al pequeño y mediano productor para trabajar de mejor manera.

Desde la gestión el objetivo es buscar el equilibro para todos los trabajadores y miembros de la industria yerbatera. En ese sentido, dijo que seguirán “sosteniendo la resolución 170 por la que peleo mucho para lograr y se sostendrá con toda la firmeza”. Es indispensable el conocimiento acerca de la producción, para poder vender el producto y no tener problemas como lo puede ser una superproducción que genere perdidas en lugar de ganancias.

Respecto a la situación del laudo, contó que está en manos del Ministerio de Agricultura de la Nación, “siempre digo a los medios que no sabemos cuándo va a venir ni a cuánto, así que se está a la espera como todos”, concluyó Petterson.

