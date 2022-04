Recolector de residuos fue atacado por un pitbull en Eldorado: “Los dueños del perro ni siquiera me mandaron un mensaje”

En la víspera del día del animal, un joven de 19 años fue salvajemente atacado por un perro pitbull en Eldorado. Como consecuencia sufrió lesiones graves en el brazo derecho, lo que le derivó una recuperación de más de cuarenta días.

Maximiliano G. es un joven de 19 años, quien trabaja como empleado municipal, afectado al sector de recolección de basura. Por consecuencia del ataque canino, deberá guardar reposo por veinte días y la recuperación se extenderá por más del doble de tiempo.

El jovencito contó a este medio que se encontraba trabajando en el día de ayer jueves en el barrio Sarmiento de la localidad de Eldorado. Mientras recolectaba los residuos en la vía pública, por sorpresa le sale un perro pitbull y lo ataca en el brazo derecho.

“Me quiso saltar a la cara pero como me cubrí me llegó a agarrar el brazo. Le pegué una patada y el perro se cae y me quiere seguir atacando. Me rompió el pantalón”. Continuó relatando que se subió a un árbol para así escapar del ataque. “Me trepé, pero me casaba el zapato. Logré subir más alto y no llego más”.

A continuación y tras escucharse los desesperados gritos de auxilio, se acercó una persona y se llevó al can. Casi indignado manifestó que “Hasta ahora los dueños del perro no se comunicaron conmigo ni nada. Ni siquiera me mandaron un mensaje”, dijo.

A raíz de ello, se trasladó de urgencia al nosocomio local donde fue atendido por el médico de guardia, quién le diagnosticó veinte días de reposo y capaz el doble de recuperación porque el ataque le daño gravemente el músculo del brazo.

Por último expresó “El lunes tengo que hacerme una ecografía del músculo para saber cuan dañado esta y cuantos días exactamente de reposo necesito porque me piden eso en el trabajo”.