Recorte presupuestario a la Cultura | “Aquí está en juego la soberanía nacional de nuestra patria”, señaló Joselo Schuap, ministro de Cultura

En el salón de Flora de Posadas, artistas, junto al ministro de Cultura, Joselo Schuap y el diputado nacional Diego Sartori, se reunieron con el fin de discutir acerca del recorte presupuestario a la cultura.

En los últimos días se conoció la noticia sobre un aparente recorte presupuestario a la Cultura en todo el país, por lo que representantes de Misiones concretaron una reunión para esta jornada donde debatieron acerca de lo que esto significaría. En líneas generales, los institutos de cine, música, teatro y también las bibliotecas populares serían las primeras afectadas.

En conversación con Misiones Online, el ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap dijo: “Esta es nuestra segunda reunión que cuenta con un fruto concreto que es la posibilidad de contactarnos y de entregar en mano al diputado nacional Diego Sartori, el petitorio de acompañamiento a esta urgencia que tenemos todos los artistas. Sin dudas es una preocupación nacional”.

En ese aspecto, explicó que “hay una ley vigente que vence el 31 de diciembre con la cual se cumplen los 5 años desde que se votó en el 2017 en donde se produce la caducidad de las asignaciones específicas de los fondos a gran parte de los institutos culturales de la nación como el de cine, de teatro, de la música, de las bibliotecas populares, del Enacom y de una gran cantidad de organismos”.

“Queremos dejar bien en claro que, desde el primer minuto, el Gobierno de Misiones a través del diputado Diego Sartori ya se comprometió a acompañar el proyecto que tiene como fin que los diputados de nuestra provincia acompañen a nuestra pelea por los artistas. Este proyecto, presentado por el diputado Pablo Carro, propone la prórroga por 50 años que esto lo trabajarán más adelante. Es importante que todos los referentes de los distintos sectores de la cultura estén unidos porque eso habla bien de nosotros”, sostuvo.

Si se llega a cumplir el recorte presupuestario, el Ministro de Cultura aseveró que: “Se perderán miles de puestos de trabajo. En la pandemia, nos dimos cuenta que los profesores de música y danza, personas que pintaban cuadros o que estudiaba en un taller, estaba manteniendo a su familia, haciendo una diferencia para lograr obtener el pan de cada día hasta de manera informal, pero estaba generando una riqueza para nuestro país. En ese sentido, nos dimos cuenta de que la industria cultural mueve muchísimo dinero en Argentina y por ello es importante que la ley sea prorrogada o derogada”.

“El punto para aclarar es que este tipo de asignaciones específicas no tienen mucho que ver con otros tipos de subsidio, sino que son fondos que se pelearon durante muchos años y que desde hace mucho tiempo están como es el caso de la Ley del Cine. No puede existir un país que no invierta en cultura, esto no lo podemos permitir. Nuestra lucha es como la lucha por la soberanía de las Malvinas ya que defendemos la soberanía de nuestra patria a través de la cultura”, agregó.

La reunión contó con representantes del sector del cine, teatro, danza, biblioteca popular y todos los que están involucrados en el mundo cultural. En ese aspecto, destacó que “no todas las provincias tienen la posibilidad de reunirse detrás de esta lucha con funcionarios públicos”. Asimismo, dijo: “Ojalá que no se politice esto y que la oposición en este caso no sea opositora y que apoyen a la cultura nacional sin pensar en que el año que viene hay elecciones. Aquí está en juego la soberanía cultural de nuestra patria”.

“Debemos prorrogar para siempre esta ley”, aseveró el diputado nacional Diego Sartori

El diputado nacional por el Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori, señaló: “Mi presencia esta noche tiene que ver con una convocatoria de parte de todos los integrantes del mundo de la cultura de Misiones, encabezada por el ministro Joselo Schuap quien está preocupado por esta ley vigente. Nosotros vamos a Buenos Aires a pelear como los representantes de todos los artistas con el fin de que los 257 diputados puedan decir que tienen un proyecto único que es prorrogar para siempre esta ley, no con un plazo porque la cultura no tiene partido político ni tiene fronteras”.

“En los últimos años se generaron trabajos y emprendimientos que tienen que ver con una cuestión cultural que fue muy buena. Por ello, trabajamos juntos con todas las partes con el fin de que el vencimiento de esta ley no ocurra”, finalizó.

También, en la reunión se expresaron muchos artistas en rechazo a la ley vigente del Gobierno Nacional. Gastón Gularte, director de cine, expresó: “Todos nos juntamos con el fin de pelear unidos un hecho político importante que afecta a todo el país. Se constituye en un problema urgente a resolver. Se deberían realizar mesas de trabajo entre el Ministerio de Cultura y los sectores con el fin de llevar adelante líneas políticas misioneras hacia la Nación. Vamos a reunirnos con todos los diputados nacionales que defienden a nuestra provincia de todos los partidos para que este sector tenga respaldo.

¿Qué pasará si se aplica el recorte presupuestario a la Cultura?

De aplicarse efectivamente este recorte de presupuesto, se agravaría la situación de diversos organismos y programas culturales como por ejemplo el Fondo de Fomento Cinematográfico a cargo del INCAA, así como también el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música e inclusive el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Cabe destacar que durante los inicios de la pandemia de coronavirus las autoridades tanto nacionales como de Misiones concretaron diversos anuncios en pos de beneficiar al sector de la Cultura para así colaborar con sus integrantes, teniendo en cuenta que formaron parte de aquellos mayormente afectados por el cese de actividades.

Entre otros de los puntos, esta modificación obligaría a presentar cada año en la Ley de Presupuesto el total de recursos que se requieren para que el área siga funcionando efectivamente, acarreando los propios trámites burocráticos del proceso y las consecuentes demoras por los mismos.

Schuap sostuvo que se realizará una reunión pública luego de Semana Santa, donde se entregará el petitorio para su tratamiento a nivel nacional. “Estamos juntando los votos, el gobierno de Misiones va a votar a favor. Pero también esperamos que la oposición piense en la cultura y no haga una politización de esto, porque los únicos que vamos a perder somos todos los argentinos que trabajamos por la cultura nacional”.

Finalmente mencionó como ejemplo que el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), que se encarga de realizar las producciones cinematográficas de la provincia, está directamente en relación con el financiamiento que otorga Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA). “El año pasado se filmaron alrededor de 12 películas en nuestra provincia, posicionando a Misiones en el tercer lugar detrás de Buenos Aires y Córdoba. Ninguna otra provincia del NEA produjo tantas películas, pero esto se hace mediante fondos transferidos por el INCAA, y por eso creemos tan importante el financiamiento y la defensa de esta ley”, puntualizó.