Emprendedor argentino y especialista en robótica asegura que “cualquiera puede cambiar el mundo”

Mateo Salvatto es un joven de 23 años, emprendedor y especialista en robótica, creador de la App Háblalo. Luego de contar su experiencia de cómo ganó el mundial de robótica, y crear la App que recibió múltiples premios, asegura que “cualquiera puede cambiar el mundo”.

En su exposición, durante el 3° Congreso Internacional de Innovación “La agenda educativa 2030”, que se realizó en Misiones, el joven emprendedor argentino dijo: “quiero hablar de educación, inclusión y tecnología. Como podemos aportar y hacer del mundo un lugar mejor”.

El joven emprendedor inició su relato contando que la frase quiero cambiar el mundo, siempre estuvo presente en su vida. Cuando tenía 11 años, “para mi eran los cohetes, la conquista de los planetas, hacer algo grande para el mundo. Empecé con el sueño de ser astronauta, me tiré para el lado de la ingeniería. Mi objetivo era eso”.

Se declara un fanático de la tecnología, “a los 11 cuando me toca elegir una escuela, fue una de las escuelas técnicas ORT. Estudié la tecnicatura en electrónica, e hice proyectos vinculados al espacio y a la cohetería. Allí encontré una disciplina de la que me enamoré. Que tienen que ver con emprendedurismo, innovación e inclusión”, contó.

El mundial de robótica

La posibilidad que le brindaba este instituto a los jóvenes de realizar clases de robótica, despertó el interés de Salvatto, quien no tenía problemas en cursar las clases y armar robts los viernes por la tarde. Participaron de distintas competencias a nivel nacional. Pero la novedad llegaría cuando le dijeron que tenía que participar en Israel.

Aseguró que fue un gran desafío tanto para él, como su compañero de equipo y el profesor que los asesoraba, era “una competencia de autos autónomos. Yo no sabía manejar, y ¿cómo iba a programar el auto? Teníamos que aprender las señales de tránsito en hebreo”. Además de todo esto, el desafío se ponía más interesante, tenían que competir con “Ucrania, Rusia, México, Estados Unidos, Israel y Argentina”.

Los jóvenes trabajaron durante todo el verano para construir el auto, que finalmente y tras competir con grandes equipos de otros países obtuvo el primer puesto.

“Este viaje a mí me enseño muchas cosas, pero lo más importante fue el clic en esto de cambiar el mundo. Con esto dije si le podemos ganar a los rusos, con lo que nos enseñaron en la escuela podemos hacer algo grande para ayudar el mundo”, afirmó Salvatto.

Cómo nace Háblalo

Después de contar su experiencia en el mundial de robótica en Israel, este joven emprendedor aseguró que la experiencia le demostró que no hace falta mucho para cambar el mundo, y relató cómo nace la idea de crear la multipremiada Aplicación inclusiva Háblalo.

“MI madre es profesora de estudiantes de sordos, e intérprete de señas. Y yo veía como a ellos todo se les hacía más difícil. Y a mí me daba bronca esto. Yo pensaba, como puede ser que tengamos tecnología para poner un robot en Marte, y un sordo no puede hacer una denuncia, comprar algo en una farmacia”, contó Salvatto.

Y agregó, “me senté a programar, de allí salió Háblalo. En un principio fue pensado para los 40 alumnos de mi mamá. Es algo que se creó hace ya 5 años, superó bastantes expectativas y es una de las aplicaciones inclusivas en todo el mundo”.

La Aplicación Háblalo es gratis y tiene presencia en 65 países, no es necesario la conexión a internet para su funcionamiento. “Creció muchísimo, fuimos reconocidos como innovación humanitaria del año”, dijo el joven.

Y agregó, “No lo hice solo, lo hicimos en Asteroid Technologies. Somos una empresa con fines de lucro consiente. Creamos aplicaciones gratuitas”.

Salvatto también contó que le dieron que, si era una APP tan buena, porque no cobraba un dólar por usuario, a lo que él respondió, “yo no le voy a cobrar a un pibe para que hable, si yo hablo gratis. Eso no lo voy a hacer”.

Qué es cambiar el mundo

En la actualidad para el joven emprendedor cambiar el mundo ya no significa realizar cosas grandes, aunque se declara un fanático de los cohetes, el espacio y la Nassa, “si me preguntas para mí que es cambiar el mundo, para mi es Juan Galera, que tiene 14 años con parálisis cerebral y por primera vez pudo comprar un sanguchito de miga solo”, dijo en referencia a la utilización que se le da a su App.

Y durante su exposición, siguió contando como la gente le relataba el uso que le daban no solo personas sordas, sino también personas como “Prudencio de 42 años, que fue el primer usuario con ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) que, en 2018, me dijo que usaba Háblalo, y me dio recomendaciones para mejorarlo. En 2019 falleció, por la enfermedad. Pero la familia me dejó una frase que es el combustible de Háblalo. ‘Les agradecemos mucho, porque el último año (Prudencio) fue más feliz porque podía hacer la tarea con su hijo o hablar con los amigos los viernes”.

“Cualquiera pude cambiar el mundo, es algo que lo digo enserio”, concluyó Salvatto.

Mateo Salvatto. Elegido por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) como el mejor Innovador Humanitario del año. Pekin University. Mejor Innovador social del mundo. Emprendedor argentino, especializado en robótica. Campeón Internacional de Robótica. Co-fundador & CEO @ Asteroid, creadores de la App Háblalo. Director de Innovación de ORT Argentina. MIT IU35, PKU Best Social Innovator.