Especialistas coinciden en que se debe innovar en la educación para dar respuestas en lo laboral

Los especialistas, Agustín Porres, director Ejecutivo de Fundación Varkey, y Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación Universidad Católica Argentina (UCA), coincidieron en que tras la pandemia, “en que se debe innovar en educación para dar respuestas en lo laboral”.

Bajo el título, ‘El Presente y el Futuro de la Educación. La Economía del Conocimiento’, los especialistas expusieron su punto de vista con respecto a innovar en educación, en el Congreso de Innovación. En este sentido, Azar afirmó que, existen “en la innovación de la educación, podríamos hablar de reforma y renovación. Esta pandemia ha provocado reconvertirse tanto, a la educación como a los docentes, evaluando que es lo que vale la pena enseñar de manera virtual y que enseñar de manera presencial”.

Y agregó que, para innovar en educación hay, “tres dimensiones de la innovación: uno es la mirada sobre el enfoque pedagógico y didáctico, el aprendizaje, el docente y el contenido. El segundo nivel es lo organizacional, no se puede hablar de innovación si no se habla de la formación de cada institución. Y el tercero, es la política publica para que la normativa no ahogue”.

Azar reconoció que se necesita un plan estratégico, con la profesionalización y técnicos con saber integral, con “nuevas prácticas para la formación docente. Pensar lo que es la educación desde el nivel inicial con nuevos desafíos para las escuelas y las organizaciones. Que no se debe saber solo como es el proyecto, sino como se hace”.

Por su parte, Agustín Porres, inició su exposición recomendando que para cualquier innovación se debería conocer el “clima de las instituciones”, y agregó que “para que una escuela pueda innovar y transformar, hay que pensar en el clima en la escuela, en el trabajo en equipo. Porque, innovar tiene que ver mucho con la confianza”.

El profesional también se refirió a su libro realizado durante la pandemia, en el cual entrevistó a 31 ministros de todo el mundo que ya habían cumplido su mandato. “El objetivo era conocer que es lo que les había quedado pendiente”.

Para los cambios, Porres dijo que, “los primeros que hay que hacer es hablar con el anterior director o docente. Un segundo punto es el de la batalla cultural, hay que priorizar la educación, poner en agenda y darle prioridad.

Y el “tercero es el gobierno en las escuelas, mayor autonomía en las escuelas. La pandemia nos enseñó que las escuelas pudieron responder mejor, siempre que esten en comunicación. Tenemos que pensar que algunas escuelas tienen más autonomía. Estar más atentos a la necesidad de cada uno”.

Como conclusión, Porres dijo que, “me quedo con lo que me contaba Arne Duncan, ministro de educación con Obama. Él decía: tenemos que cambiar la relación entre el tiempo y aprendizaje. El tiempo es constante y el aprendizaje es variable. Tengo que invertir esto. Tenemos que lograr que el aprendizaje sea constante”, y agregó que, “es muy complejo implementarlo. Pero animémonos a pensar distinto”.

Dr. Agustín Porres. Director Ejecutivo de Fundación Varkey. Unesco. Global Teacher Prize. Es magister en políticas públicas de la McCourt School of Public Policy de Georgetown University. Es director regional para América Latina de Fundación Varkey.

Mg. Gabriela Azar. Directora del Departamento de Educación Universidad Católica Argentina Doctoranda en Sociología de la UCA. Profesora para la Educación Primaria. Licenciada en Ciencias de la Educación (UCA). Magister en Políticas Públicas (USAL Carlos III DE Madrid). Directora de la Biblioteca de Innovación de Formación Docente de Editorial Kapelusz. Especialista en Planificación estratégica, gestión institucional e innovación. Ex Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa de la CABA.