“Me decían que iba ser borracho más, pero hoy con orgullo soy un soldado de San Martín”, dijo emocionado René Vallejos, el granadero de Eldorado

René Vallejos, oriundo de Colonia Victoria, Eldorado, vivió una jornada histórica el 25 de enero. Aquel día, el joven Granadero de San Martín fue escolta de la bandera nacional durante el acto de Carta de Presentación, en Casa Rosada, donde participaron 20 embajadores de distintos países.

Apasionado por la patria, René ingresó al Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por el General San Martín para defender los colores argentinos.

“Es un orgullo inmenso pertenecer al Regimiento de Granaderos, más para nosotros que somos gente humilde. Yo vengo de una familia muy humilde, somos 10 hermanos”, contó René. Además, indicó que su padre es agricultor y su madre es ama de casa.

Según recuerda, cuando era niño, en la primaria, tenía una maestra que les hacía cantar la marcha de Malvinas, Aurora, el himno nacional, “y siempre cuando nos ponían, siempre se me caían las lágrimas y no podía cantar. Siempre tuve la visión de ser militar, de ser parte de la fuerza. Siempre le decía a mis compañeros que iba vestirse de verde, ser militar”, contó con orgullo.

Si bien algunos compañeros le decían que iba ser “un borracho más del barrio” o un “tarefero más”, René luchó por su sueño e ingresó a la Fuerza. A los 17 años, asumió responsabilidades y emigró a Buenos Aires para rendir el ingreso. Finalmente, en esa oportunidad no le llamaron.

Una incorporación nueva, una oportunidad para aprovechar. Así lo definió René. Un año después, se enteró de una nueva convocatoria, no dudó y volvió a rendir. “Me inscribí en Posadas, en Apóstoles, en Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, la cuestión es que de esos cuatro lugares, ninguno me llamó”, sonrió.

Persevera y triunfarás. Luego de cuatro llamadas sin respuestas, la quinta llamada llegó y era para anunciarle que debía presentarse en Posadas, a las 7. “Le comenté a mi mamá y ella me preguntó qué iba hacer… le dije que no me iba presentar porque papá se quedó sin trabajo. Allí mi madre me dijo -mientras yo y tu padre estemos vivos, vos no te preocupes y andá-”, recordó

Luego de tantas idas y vueltas, y de llamadas que no llegaban pero que finalmente llegaron, hoy en día René Vallejos pertenece con mucho orgullo a la fuerza. “Hoy soy soldado de la Patria, soldado de San Martín y estoy muy orgulloso de ser misionero”, relató con emoción.

Según contó, lo primero que hizo ese día fue mandarle una foto a su madre y a su maestra. “La verdad que sin ellos, que siempre me hablaron, era un orgullo estar parado ahí rodeado de tantas autoridades importantes del mundo. Es un orgullo inmenso y lo quiero compartir con todos los misioneros”, comentó emocionado en diálogo con Verano en Misiones. Además, instó a los jóvenes misioneros a apostar por sus sueños.

En cuanto a sus tareas diarias, René contó que lo que hacen es seguridad presidencial y escolta. “Donde el Presidente se mueve, nosotros estamos para brindarle seguridad. Hacemos todos los servicios de protocolo a los embajadores, a otros presidentes, etc”, comentó.

Sobre su día a día, indicó que es una “gran responsabilidad” porque no tienen margen de error.

Para finalizar, René cerró diciendo que lleva a Misiones en la sangre y que en su día a día está el reviro y la Tierra Colorada.