Pase sanitario para ingresar a clubes, eventos y lugares turísticos en Misiones: qué es, cómo obtenerlo y quiénes lo piden

En Misiones el pase sanitario comenzó a ser exigido para ingresar a bares, restaurantes, comercios y sitios turísticos, desde donde destacaron, hay buena predisposición por parte de los turistas. El objetivo es generar conciencia para completar el esquema de vacunación contra el coronavirus.

El 1 de enero entró en vigencia el pase sanitario en todo el país y Misiones no fue la excepción. Si bien en la provincia ya existía uno desde el año 2020, cuando la Cámara de Representantes sancionó una ley que lo puso en vigencia, ante la nueva realidad sanitaria, el Comité Científico local decidió acompañar la medida nacional y sumar a la aplicación Alegra Med como una de las opciones para exhibir el documento.

El pase sanitario es la certificación de los ciudadanos para demostrar que ya recibieron las dos primeras dosis de algunas de las vacunas contra el coronavirus, lo que le permitirá acceder a eventos en espacios cerrados y también el ingreso a locales, desde comerciales hasta de entretenimientos. Los mayores de 13 años están obligados a presentar la certificación.

El primer paso para obtener el pasa sanitario es asistir a los centros de vacunación y recibir las dosis correspondientes. Desde ese momento, el ciudadano obtendrá un certificado físico con la firma y el sello el responsable de inyectar la vacuna.

Ese mismo certificado se convertirá en el pase sanitario para conseguir acceder a eventos, restaurantes y lugares turísticos y puede ser exhibida en versión impresa o digital mediante las aplicaciones de salud Alegra Med y las nacionales Mi Argentina y Cuidar.

Por el momento, la medida comenzó a ser puesta en práctica en bares y restaurantes, donde los propios encargados de los comercios son quienes se encargan de solicitar el pase para autorizar el ingreso.

Desde el domingo, los parques temáticos de la provincia comenzaron a solicitar el pase sanitario para permitir el ingreso de los visitantes. Hasta ahora, los turistas no tuvieron inconvenientes en mostrarlo.

“En Misiones está vigente este requisito para todos los lugares donde se recibe a mucha gente. Desde el domingo estamos solicitando en el ingreso de Salto Encantado, Parque Saltos del Moconá y Temático de la Cruz el pase sanitario en las distintas modalidades, puede ser con el carnet físico o a través de la aplicación Alegra Med o Cuidar”, explicó Vanina Vera, subsecretaria de Parques Temáticos de Misiones.

La funcionaria recordó que la resolución interministerial, publicada el viernes 31 de diciembre, establece la obligatoriedad para los mayores de 13 años y añadió que lo que se busca es generar conciencia para que aquellos que todavía no completaron su esquema de vacunación, asistan a los centros habilitados.

«Por suerte tiene una buena recepción tanto en la gente que visita, tanto los que van asiduamente como los que llegan desde otras provincias. Estamos buscando la forma de concientizar un poco porque esto fue un requisito que se empezó a implementar el fin de semana y entendemos que hay gente, que por ejemplo, no tiene espacio en su celular para descargar alguna de las aplicaciones”, afirmó la funcionaria.

