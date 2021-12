Pase sanitario: Arce remarcó que no habrá castigos para quienes no tengan esquema completo de vacunación: “La pena es no entrar al evento”

El vicegobernador y presidente del Comité Científico, Carlos Arce, remarcó que el pase sanitario busca incentivar a los misioneros para completar los esquemas de vacunación y subrayó que no habrá penas para quienes no tengan las dos dosis de la vacuna.

A horas de la puesta en vigencia del pase sanitario para ingresar a eventos masivos, el vicegobernador, Carlos Arce, remarcó que la intención de la medida no es castigar a los que no tienen el esquema de vacunación contra el coronavirus completo, sino inculcar los requisitos.

“Nosotros no buscamos restricciones o algo. La pena es no concurrir al evento, por eso la resolución dice ingreso y permanencia. Aquel que está dentro de un lugar y no tiene carnet sanitario, va a tener que retirarse y también es importante seguir conservando el protocolo sanitario. Es decir seguir conservando la distancia social, el barbijo, todo eso para no relajarnos”, afirmó.

A partir del 1 de enero entra en vigencia el pasaporte sanitario en Misioneshttps://t.co/GHgYGYo6Xa — misionesonline.net (@misionesonline) December 31, 2021

Arce agregó que los controles serán compartidos entre el ministerio de Salud Pública, la Policía de Misiones y los municipios.

“Y la gente que organiza, sobre todos los privados, que vienen, que organizan, que ya saben antes que cuando venden entradas, organizan o se comuniquen, digan que es requisito vacuna y un dato no menor que la última dosis sea con 14 días de validez”, puntualizó.

El vicegobernador y médico recordó que este jueves se publicó la resolución interministerial, firmada por los ministerios de Gobierno, Salud Pública y Turismo, para la puesta en vigencia del pasaporte sanitario, a través de la aplicación Alegra Med, aunque con la posibilidad de utilizar también las nacionales, Mi Argentina y Cuidar.

“Lo que hacemos es tratar de inculcar los requisitos, estos son que toda persona mayor de 13 años, para el ingreso y la permanencia en eventos de riesgos epidemiológico sanitario tiene que presentar su carnet sanitario. El carnet sanitario, simplemente es de forma impresa o en forma digital, hay tres aplicaciones, la nuestra Alegra Med, Mi Argentina o Cuidar que son las tres que pueden aplicar. Tienen que activarla y con eso suficiente”, describió.

Sobre Alegra Med, Arce reveló que, teniendo en cuenta que hay zonas donde la conexión a internet dificulta mostrar el carnet, Alegra Med tiene la opción de descargar en formato PDF para exhibir cuando sea necesario.

“Eso es para ingresar a todo evento al aire libre o en espacios públicos abiertos mayor de 1.000 personas y menor cantidad en espacio cerrado. Ahí están incluidos la mayoría de los eventos todavía no los eventos religiosos pero sí los eventos de bar, restaurantes, cine, todo lo que sea de distracción”, reveló.