El Pueblito Iguazú: Un hotel temático y eco-sustentable en contacto pleno con la naturaleza

El Pueblito Iguazú es un hotel temático con una atractiva arquitectura que recrea monumentos históricos culturales de Puerto Iguazú. Podés participar del sorteo de las 100 estadías para ganar una noche para dos personas en este maravilloso lugar y, además, conocer las Cataratas del Iguazú.

El Pueblito Iguazú Hotel Temático se encuentra a tan solo 15 minutos en auto de una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo: las Cataratas del Iguazú. Además, está a 1km del centro comercial y a 2km del casino de la ciudad.

Es uno de los hoteles que forman parte del sorteo de las 100 estadías para 2 personas con desayuno incluido para conocer las Cataratas del Iguazú, en el marco del décimo aniversario desde su elección como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

Por esa razón, hoy también queremos contarte todo sobre este maravilloso hotel que combina lo mejor del confort y el contacto con la naturaleza, ideal para distenderse y descansar.

El Pueblito Iguazú Hotel Temático es un emprendimiento Eco Sustentable en toda su infraestructura y funcionamiento, rodeado por una reserva natural privada a orilla de la Laguna de los Pájaros en comunión con el Parque Temático Biocentro Iguazú.

«El Pueblito es un hotel temático que representa el pueblo y todas las obras creadas por el arquitecto Alejandro Bustillo: se representa la Iglesia, está el Parque Nacional, la aduana, la policía, la escuela», dijo Patricia Durán, gerente del hotel en comunicación con MisionesOnline.

La decoración temática es creación de artesanos y artistas plásticos de la región resaltando en los trabajos de bitró, piedras y pinturas la flora y fauna privilegiada del ecosistema en el que radica el hotel.

Las habitaciones del El Pueblito Iguazú tienen vistas preciosas al jardín y disponen zona de cocina con minibar, hervidor eléctrico y cafetera, zona de estar cómoda, TV de pantalla plana y caja fuerte. Incluyen baño privado con artículos de aseo gratuitos, albornoces, secador de pelo y bañera. Algunas cuentan con utensilios de planchado y balcón con muebles de exterior. También hay habitaciones comunicadas.

El alojamiento tiene un jardín precioso, un bar, un salón compartido, un solárium y una capilla. La recepción está abierta las 24 horas y ofrece información turística y servicio de venta de entradas.

«Por otro lado, tenemos también un hermoso paseo que sale para la aldea Fortín Mbororé», y añadió que también cuentan con: «Jungle Fly, que es una actividad de selva en donde hay saltos y cascadas en donde uno puede hacer turismo de aventura».

Pueblito Iguazú Hotel no sólo ofrece las mejores comodidades, sino que además cuenta con promociones vigentes para residentes de la provincia de Misiones: «Todos los misioneros tienen descuentos del 15% y con el PreViaje acceden al 50% de reintegro. Y lo más importante es que el misionero en todas las consumiciones tendrá descuentos, porque fue el primer turista que se sumó a nuestro destino».

Acerca de cómo es la situación turística actual, luego del duro golpe que recibió el sector hotelero durante la pandemia, Duran dijo: «Desde septiembre fue muy bueno, muy positivo. La verdad que después de estar casi dos años sin trabajar nos costó bastante arrancar los motores por una cuestión psicológica y por la parte económica que fue subsistir en estos años de pandemia».

Además, dijo que de a poco se está reactivando el movimiento, algo que ve reflejado en el aumento de vuelos que llegan a Iguazú. Si bien los números aún no son semejantes a los pre-pandémicos: «Estamos con buena ocupación, con una tarifa muy accesible y atractiva y estamos ayudándonos unos a otros entre la parte empresarial y también el público privado».

Visit7Wonders, la plataforma oficial de promoción y difusión de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, organizó un sorteo por nada menos que 100 estadías en Iguazú.

Este increíble premio permitirá que unas 200 personas tengan la oportunidad de venir a sorprenderse con las Cataratas del Iguazú, Maravilla Natural del Mundo y disfrutar una placentera estadía en los mejores hoteles de Puerto Iguazú.

Hay tiempo hasta el 31/12 a las 12:00 horas para inscribirse y si querés participar y ganarte una estadía en el Pueblito Iguazú Hotel o en algún otro lujoso hotel de Iguazú podes hacer clic acá.

La gerente del hotel también hizo referencia a los motivos que los llevaron a participar del sorteo: «Desde el primer día me sumé, es imposible no apoyar las cosas positivas y que enaltecen el destino. Para nosotros es un orgullo haber conseguido esto, trabajamos todos juntos para obtener este premio. Y, ¿cómo no vamos a apoyar a algo que es bueno para nuestro destino y que quedó para siempre?».

No te olvides que para duplicar tus chances de ganar, podes compartir en las redes sociales una foto o un video en las Cataratas del Iguazú con el hashtag #CataratasDay.