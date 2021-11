El INYM rechazó el amparo de la justicia correntina a la resolución 170: “No queremos concentración económica ni un gran monopolio”, advirtieron

El INYM salió a rechazar el fallo del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, que benefició a La Cachuera y ordenó que se suspenda la entrada en vigencia de de la resolución que limita las nuevas plantaciones de yerba mate. Advirtieron que la firma pretende hacer uso de su posición dominante en el mercado.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) rechazó el fallo del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, que a instancias de la firma misionera La Cachuera, suspendió la aplicación de la resolución que limita a cinco las hectáreas nuevas que pueden ser plantadas con el producto madre de la economía de Misiones. Además, adelantaron que llevarán el caso al Tribunal de la Defensa de la Competencia porque la empresa estaría consiguiendo una posición monopólica en el mercado.

“No queremos la concentración económica ni un gran monopolio ni un oligopolio, esta es nuestra convicción. Y acá queda claro, como hay dos modelos en puja, dos modelos están pujando los intereses”, afirmó el presidente del INYM, Juan José Szychowski.

Este lunes, durante una conferencia de prensa, Szychowski, acompañado por el director por Misiones, Ricardo Maciel; la asesora legal, Graciela Canteli y el síndico, Emilio Jouliá, expresaron la postura que tomará el instituto, o parte de él, ante el fallo.

Uno de los argumentos principales es que el doctor Fresneda no tiene competencia en este caso debido a que el domicilio legal, tanto del INYM como de la empresa que presenta el amparo, se encuentra en Misiones.

“La verdad que es bastante sorprendido por este fallo, realizado por un juez de Paso de los Libres donde una empresa misionera, con todos sus intereses aquí en Misiones, presenta este pedido a un juez de Corrientes contra una institución que también tiene domicilio en la provincia de Misiones, todo esto nos llama la atención. Lo primero que queremos decir es que nosotros ya peleamos la medida recibida por el juez la semana pasada de ser necesario, vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación nosotros tenemos la convicción que vamos a defender lo dictaminado por el directorio del INYM y también por el Ministerio de Agricultura de la Nación”, expresó el Szychowski.

Luego de que el INYM emitiera la resolución 170/2021, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dictó la resolución 152/2021, en la que avaló y complementó lo actuado por el instituto yerbatero, teniendo en cuenta que la meta, es cuidar le interés de los pequeños productores.

“A nosotros la ley nos dice y no se obliga a darle sustentabilidad y acá pueden ver que es la visión de la cadena yerbatera, donde habla la mayor cantidad de actores, equitativa y socialmente responsable y eso es lo que nos guía y eso lo afirmaron todos los actores de la cadena desde los tareferos, los productores, los secaderos y los molineros. Toda acción que hacemos, está destinada a cumplir la misión de la cadena”, agregó el dirigente.

En ese sentido, Szychowski, adelantó que la conducta de La Cachuera, productora de la marca Amanda, debe ser analizada en un contexto donde se puede estar lesionando el interés general de la sociedad.

“Ninguna empresa, ningún ciudadano puede tomar alguna medida que lesione el interés general de toda la sociedad. Al plantar miles de hectáreas, estaría lesionando el interés de muchos productores, de miles de pequeños productores, es decir, lesión el interés general. De ser así, estaría infringiendo una ley, que es la Ley de Defensa de la Competencia, que es una ley muy importante que hace que todos los ciudadanos estemos en igualdad de condiciones y que no haya supremacía de uno sobre otro”, enfatizó y añadió que este martes se analizará y pedirá autorización al directorio del instituto, para llevar adelante una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Szychowski, insistió que la ley ampara lo actuado por el INYM y habló sobre el sentido social que debe tener cualquier tipo de actividad económica y subrayó que sin el trabajo de miles de pequeños productores, no tendría sentido el trabajo del instituto. Además sostuvo que en este caso se pone de manifiesto la puja de dos modelos diferentes.

“No queremos la concentración económica ni un gran monopolio ni un oligopolio, esta es nuestra convicción. Y acá queda claro, como hay dos modelos en puja, dos modelos están pujando los intereses. Uno, es el que buscamos nosotros, que es el desarrollo económico con justicia social, con desarrollo social, con inclusión de productores, con inclusión de mano de obra. El otro, que lo único que busca es maximizar las ganancias, tener una gran rentabilidad sin importar si al plantar 1.000 o 2.000 hectáreas, desplaza a miles de productores a la miseria. Y en esto vamos a ser inflexibles, por lo menos lo que estamos acá en la mesa los directores de la producción, las cooperativas y muchísimos industriales también que tienen nuestra visión”, advirtió.

Para cerrar, Szychowski, volvió sobre el fallo del juez Fresneda, quien, según apuntó, tomó una decisión lejos de donde se desarrolla la actividad productiva y donde se encuentran trabajando los productores.

“En Paso de los Libres no existen yerbales, no son tierras productivas, pone riesgo todas nuestra cadena de valor. Está tomando una decisión que afecta a miles de pequeños productores y cosecheros. Si esta norma (la resolución 170) nosotros la mantenemos firme, la seguimos adelante, la seguimos cuidando y defendiendo, sin una norma de este tipo, se podría producir una superproducción de yerba porque habitaría plantar miles hectáreas destruiría los precios y le daría una ventaja económica a una sola empresa o dos grandes empresas y eso es lo que no queremos”, insistió.