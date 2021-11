El dato sobre la carrera profesional de la Chilindrina que la hizo merecedora del Récord Guinness

"Me siento muy honrada por recibir por primera vez, y única vez, en mi vida el Récord Guinness", dijo la actriz María Antonieta de las Nieves. El premio es por la longevidad del personaje que interpretó en El Chavo del 8.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, que interpreta a la Chilindrina de ‘El Chavo del 8‘, ha sido reconocida por el Guinness World Records.

El reconocimiento le fue otorgado «por tener la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil«, dice el Guinness World Records en una nota de prensa.

Concretamente, en el registro se señala que la actriz, de 70 años, alcanzó un total de 48 años y 261 días interpretando a la Chilindrina; haciendo el conteo desde el 20 de junio de 1971 hasta el 6 de marzo de 2020.

«Hoy es un día especial para mí, un día de noviembre donde me siento muy honrada por recibir por primera vez, y única vez, en mi vida el Récord Guinness, por ser una actriz totalmente famosa», dijo la artista en un video publicado por la institución.

¡De México para el mundo!

🇲🇽❤️Felicitamos a @LaChilindrina por conquistar el título de récord de la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil con un total de 48 años y 261 días 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/m9n3ybe3ZM — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 10, 2021

La actriz resalta que a la fecha «son 50 años de haber empezado como la Chilindrina», personaje al que le agradece el galardón «tan maravilloso» que recibió.

El personaje de la Chilindrina es uno más de la vecindad de ‘El Chavo del 8’. Se trata de una niña, de 8 años, que vive con su padre, Don Ramón; y es identificada por su peculiar vestuario, de vestido corto verde con amarillo, suéter rojo, gafas, dos colitas y zapatos negros de charol.

👏❤️Nos enorgullecemos de anunciar que Maria Antonieta de las Nieves, también conocida como @LaChilindrina estableció un título de #GWR por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil por 48 años y 261 días 👏❤️ ¡Felicidades! pic.twitter.com/HGooVSsUdk — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 10, 2021

La Chilindrina, informó la institución que la reconoció, aparecerá en el libro de Guinness World Records 2022.

¿Qué es de la vida de María Antonieta de las Nieves, la entrañable Chilindrina?

María Antonieta de las Nieves conquistó el corazón de toda Latinoamérica gracias al entrañable personaje de ‘La Chilindrina’, la traviesa niña de la vecindad que acompañaba al ‘Chavo del 8′ en sus mil y una travesuras. Pero, ¿qué hace por estas días la destacada actriz?

Este 22 de diciembre, María Antonieta cumplirá 71 años, de los cuales casi todos han sido dedicados al mundo del arte. Empezó a actuar a muy temprana edad y cuando tenía solo 20 años de edad, llamó la atención de Roberto Gómez Bolaños quien la sumó al elenco que marcó la vida de miles de seguidores que disfrutaron los programas de Chespirito.

Pero, ¿Qué ha venido haciendo ‘La Chilindrina’ en los últimos años? Aquí te lo contamos.

¿Qué hizo María Antonieta de las Nieves tras ‘El Chavo del 8′?

Luego que terminó el programa de Chespirito en 1994, María Antonieta de las Nieves siguió interpretando a la ‘Chilindrina’ por varios años, en su propio programa televisivo, en giras internacionales y en presentaciones en diversos shows de Latinoamérica.

La Chilindrina está enamorada del Chavo, por lo que rivaliza con Paty en uno de los episodios. (Foto: Televisa)

También participó en diversas producciones mexicanas, ya sin interpretar a la niña pecosa, como las telenovelas ‘Amar de nuevo’, ‘Dame chocolate’ y ‘Alcanzar el amor’. Su última aventura televisiva fue como conductora y jurado del programa ‘Cantadísimo Junior’ en el año 2018.

María Antonieta también volvió a las pantallas grandes. En el año 2012 fue convocada para darle voz a Vanellope, personaje de la cinta animada ‘Ralph, el demoledor’, regresando a hacer doblaje de voz luego de casi 30 años (ya lo había hecho en películas históricas como ‘El mago de Oz’ y series como ‘Batman’ y ‘Hechizada’). Lamentablemente, no fue convocada para la secuela ‘Wifi Ralph’.

‘La Chilindrina’ también compartió sus memorias en el libro del 2015 ‘Esta es mi historia’, además, en el 2018, junto a la Fundación Funda Joven de Paraguay, lanzó su libro titulado ‘Yo amo a la familia’, dirigido a combatir el abuso y acoso sexual en niños, niñas y preadolescentes de 6 a 12 años.

El cuento ‘Yo amo a mi familia’ cuenta con «conversaciones» entre María Antonieta de las Nieves con «su hija», la Chilindrina.

¿Qué es de la vida de María Antonieta de las Nieves en los últimos años?

Los últimos años no han sido fáciles para la ‘Chilindrina’. En septiembre del 2019 falleció su esposo, Gabriel Fernández, y ella cayó en una profunda depresión.

“No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más (…) Llegó un día en que me desperté y dije ‘¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?’ (…) Baje diez kilos, me levantaba y me ponía a temblar”, contó tiempo después.

Junto con esta confesión, vino otra igual de seria. En febrero del 2021, María Antonieta contó en una entrevista con Yordy Rosado el problema de salud que le trajo interpretar a la ‘Chilindrina’ tantos años.

“Cincuenta años con el busto apretado, ¿Qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche”, sostuvo.

Uno de los episodios que más revuelo causó este 2021, fue la fotografía en bikini que sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram. “Hacía mucho tiempo que no usaba un bikini”, escribió la actriz en una publicación que fue felicitada por propios y extraños.

La Chilindrina se pone bikini a sus 70 años y deja boquiabiertos a sus seguidores

Actualmente, la artista tiene un circo con el nombre de su personaje y no descarta hacer una gira de despedida, la cual ya estaba planificada para el 2020 pero se tuvo que suspender por la pandemia.

