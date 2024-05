El Gobierno nacional considera que el conflicto con España no afecta las negociaciones diplomáticas con la Unión Europea

La tensión entre Javier Milei, presidente de Argentina, y Pedro Sánchez, jefe del gobierno de España, continúa en escalada. Sin embargo, la Unión Europea, bloque regional del que Madrid es parte, se despega del conflicto y preserva el vínculo comercial y diplomático con Buenos Aires.

Si bien Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, salió al cruce de Milei y en defensa de España, desde la Unión Europea se mantienen al margen y buscan “no mezclar” un conflicto “entre dos presidente”. En su comunicado, el canciller de la UE sostuvo: “La libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE”. Además, el diplomático señaló que “los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, especialmente cuando provienen de socios”.

Borrell es un diplomático español de raigambre socialista que llegó a ser el representante de la política exterior de Bruselas. Al conocer los dichos de Milei contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y sobre el socialismo, el funcionario de la Unión Europea buscó atemperar el conflicto. “Fue un exabrupto del presidente argentino, pero es un tema entre Argentina y España. La Unión Europea como bloque no condiciona el vínculo con Buenos Aires”, explicaron fuentes del organismo regional.

Amador Sánchez Rico, embajador de la delegación de la UE en Argentina, optó la cautela diplomática y evitó hacer declaraciones. El único pronunciamiento de una autoridad del bloque fue la de Borrell. Quienes sí se refirieron al tema fueron algunos europarlamentarios, como la española Iratxe García, presidenta de la coalición social demócrata del Parlamento Europeo. “Insultar y escupir odio a nuestro Presidente es un ataque totalmente inaceptable. Cruzar los límites poniendo en peligro nuestra Democracia merece una respuesta firme y contundente”, consideró la dirigente.

La relación con la Unión Europea

En tanto, desde el Gobierno argentino descartaron que la tensión con España afecte la relación con la Unión Europea. Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, estuvo en Europa hace 10 días con reuniones oficiales en Bruselas, sede la OTAN y la Unión Europea, así como también en París, donde reside la OCDE.

Las gestiones para ingresar a OCDE y OTAN implican no menos de tres años. En el caso del ingreso a la alianza defensiva, requiere del consenso de todos sus miembros. España es uno de ellos. Y la Unión Europea en general controla junto a Estados Unidos ese organismo internacional. En el Palacio San Martín conocen que la tensión diplomática con España implica una rispidez en esa negociaciones, aunque evalúan que el cruce entre Milei y Sánchez no empantanará las gestiones.

Una prueba del interés de Bruselas por sostener el vínculo con Buenos Aires es que el 6 de junio se hará la reunión de la Comisión Mixta Unión Europea – Argentina. Se discutirán temas de interés birregionales. Uno de ellos es el Acuerdo Mercosur UE, un tema del cual Josep Borrel es “fanático”, dijeron desde la Casa Rosada.

El hidrógeno verde, litio, y el gas argentino son algunos de los temas de interés para los europeos. Además, las inversiones de múltiples actores y empresarios de países de la UE que miran con atracción a la Argentina. Según se supo, la reunión de la Comisión Mixta se realizará en el Palacio San Martín. Se espera la presencia de altos representantes de la UE, así como de los países miembros.

Mientras tanto, el conflicto con Argentina y España persiste. La UE aún no intercedió de forma directa y no evalúa hacerlo de momento. Esta mañana, el canciller de España, Juan Manuel Albares, confirmó que el retiro de la embajadora española de Buenos Aires será “permanente”. Fue luego de las declaraciones periodísticas de Milei, en las que aseguró que no le pedirá disculpas a Sánchez. No sólo eso, sino que redobló el ataque.

En la intimidad palaciega, el Gobierno desliza que el presidente español utiliza el conflicto con el líder de La Libertad Avanza para posicionar a los parlamentarios de su país a días de las elecciones del Parlamento Europeo. Los partidos liberales y de derecha aspiran a hacer una elección que les permita sumar volumen político en el órgano soberano de la Unión Europea.