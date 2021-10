Hoy es el Día Mundial del Fisicoculturismo: ¿Quién fue Charles Atlas?

El 30 de octubre se celebra el Día Mundial del Fisicoculturismo, para rendir homenaje a esta actividad física ampliamente practicada en varias partes del mundo, basada en el desarrollo y aumento de la masa muscular del cuerpo con objetivos estéticos.

Hoy es el Día Mundial del Fisicoculturismo, fecha elegida recordando el nacimiento de Charles Atlas, uno de los grandes pioneros del Fisicoculturismo.

Un 30 de octubre de 1892 nacía en Acri, Calabria, Italia, Angelo Siciliano quien años después terminaría siendo el responsable de la popularización del fisicoculturismo, para pasar a ser considerado una de las figuras más célebres de dicho deporte.

Un poco de historia sobre el Día Mundial del Fisicoculturismo

Lejos de sus sueños, Siciliano vivió una adolescencia algo traumática, ya que era molestado por sus pares, a raíz de ser un joven muy flaco y bastante débil de salud. La mala relación que tenía con sus compañeros fue una de las causas que le hizo perder el interés en la escuela, por lo que durante un tiempo tuvo una vida errática, muy lejos de su objetivo de lograr sacar a flote a su pobre y reducida familia. Durante una noche del Día de Brujas, el esmirriado Siciliano fue golpeado fuertemente por otro chico, lo cual comenzaría a cambiar su vida y su físico, y a gestar la leyenda de Charles Atlas.

Fue tal su éxito que, en 1922, el editor de la revista Physical Culture nombró a Charles Atlas el hombre más perfectamente desarrollado del mundo, a raíz de una competición donde lo vieron antropólogos, médicos y científicos que coincidieron en que su cuerpo era perfecto. Muchos afirman que es en homenaje a su natalicio la razón por la cual actualmente se celebra cada 30 de octubre el Día Mundial del Fisicoculturismo.

Entre los demás grandes referentes del fisicoculturismo, cabe destacar a Eugen Sandow (1867-1925), quien se dice fue el primero en realizar exhibiciones en las que mostraba su musculatura mediante poses, organizando el primer concurso de culturismo celebrado en el Royal Albert Hall de Londres, en 1901.

Posteriormente, la técnica de poses se convirtió en un aspecto fundamental en el Culturismo profesional, como requisito fundamental para la valoración del desarrollo físico por parte de jueves en concursos de Fisicoculturismo. Actualmente, se lo considera el padre del fisicoculturismo moderno.

A su vez, entre los años 1940 y 1970 surgen varias figuras reconocidas como: Vince Gironda, Frank Zane, Lou Ferrigno, Sergio Oliva y quien, para muchos, es el mejor fisicoculturista de todos los tiempos: Arnold Schwarzenegger.

¿En qué consiste el fisicoculturismo?

En los últimos años, el fisicoculturismo ha estado en pleno auge y cada vez hay más atletas practicando este deporte. El aumento se ha visto marcado también en la mujer, en la cual existe gran calidad de competidoras, mostrando también gran disciplina a la hora de subir a la tarima.

Este deporte generalmente está basado en ejercicios anaeróbicos, siendo a su vez consistentes en los entrenamientos. Es una actividad que suele realizarse en gimnasios, donde en ocasiones se entrena hasta dos veces al día.

El culturismo es una actividad física encaminada al máximo desarrollo de hipertrofia muscular, es decir, de la musculatura visible del ser humano. Desde este punto de vista, comparte con otros deportes ciertos métodos y destrezas, aunque su finalidad es notoriamente diferente.

El descanso muscular es un proceso vital para el proceso de la hipertrofia muscular. El músculo crece cuando se permite que descanse lo suficiente para recuperarse del estrés y tensión que sufrió en el entrenamiento. Diversos estudios sugieren al menos 72 horas de descanso de cada músculo, en conjunto con un sueño diario entre 6 a 8 horas.

No tan solo el tamaño o hipertrofia muscular es importante para tener éxito en este deporte, también se trabaja con otros componentes como: la definición muscular, la simetría muscular y los detalles musculares.

Otro componente importante en el fisicoculturismo, y el más exigente de todos, es la alimentación. La misma se categoriza en nutrición y suplementación. La ingesta calórica, ya sea hipercalórico o hipocalórico (dependiendo de la fase de la periodización), está basada mayormente en el consumo de carbohidratos, proteínas y grasas.

Esto en conjunto con el entrenamiento (gasto calórico), influirá al atleta directamente sobre qué alimentos tiene que consumir, cuanta cantidad y en qué hora o momento del día puede consumirla. También se enfatiza en que alimentos no deben consumir.

Muchos países no clasifican el fisicoculturismo como deporte. Sin embargo, sus partidarios afirman que esta disciplina posee todos los componentes necesarios para ser identificado como un deporte: competencias, premiaciones, categorías, federaciones nacionales y federaciones internacionales como la Federación Internacional de Fisicoculturismo “International Federation of BodyBuilding and Fitness (IFBB)”.

Este deporte se distingue de muchos deportes como la halterofilia o el powerlifting. Esto se debe a que el fisicoculturismo se basa en el físico y también en la estética del cuerpo. A diferencia de otros deportes, donde buscan mejorar solamente el rendimiento físico.

Fuente: efdeportes.com