Neuquén: explotó el calefactor de una escuela minutos antes de que los alumnos entraran al aula

La explosión ocurrió dentro del aula de primer grado en un colegio de la localidad de Cutral Co, en Neuquén, y no se registraron heridos.

El calefactor del aula de primer grado de una escuela en la localidad Cutral Co, provincia de Neuquén, explotó este miércoles apenas media hora antes de que entraran los alumnos a clases.

La explosión se registró a las 8.30, minutos antes del ingreso de los estudiantes al establecimiento, previsto para las 9.15 y bajo el sistema de burbujas de 10 chicos. La explosión se dio en un calefactor que estaba instalado dentro del aula de primer de la escuela 143 del barrio General San Martín.

“Ingresamos a las 8 y a las 9 recibíamos a los alumnos de 5° a 7° grado y a las 9.15, a los más pequeños del primer ciclo en burbujas, de acuerdo al protocolo. Me avisan a as 8.15 que un calefactor no estaba encendido y al rato sentimos la explosión en el aula de 1° grado”, relató la directora de la escuela 143 de Cutral Co, Rosa vega, en declaraciones a LM Neuquén.

“Decidimos retrasar el ingreso a las 9 por el frío, sino otra hubiese sido la historia. Hubiese sido una tragedia”, consideró.

Según informó el portal Rio Negro, previo a la explosión, las autoridades de la escuela habían realizado varios reclamos por al mal estado de la calefacción.

Desde el sindicato de ATEN denuncian que no están dadas las condiciones para continuar con la presencialidad en las clases no solo por la pandemia sino también por el estado edilicio y de calefacción de las escuelas.

La semana pasada, dos operarios murieron y una maestra fue gravemente herida al explotar un calefactor en la escuela 144 de la localidad de Aguada San Roque.

Fuente: Minuto Uno

