Mendoza: el desgarrador mensaje del padre que perdió a sus hijos por inhalar monóxido de carbono

Luego de perder a su ex pareja y sus dos hijos a causa de inhalación de monóxido de carbono, escribió una carta para agradecer a quienes lo apoyaron.

Un terrible hecho impactó a toda una comunidad luego de que cinco personas fallecieron por inhalar monóxido de carbono. Se trataba de Carla Pataracchia (30), Favio Díaz (27), Josefina Pelegrina (7), Joaquín Pelegrina (5) y Sofía Díaz (1). Habían querido calentarse con el horno y terminaron falleciendo por envenenamiento de monóxido de carbono. Fue el padre de Joaquín y Sofía quien se encontró con la escena y, tras el hecho, escribió un desgarrador mensaje sobre el hecho.

Gabriel Pelegrina, el padre de los nenes, intentó contactarse varias veces con su ex pareja Carla. Sin embargo, como ésta no respondía, decidió ir a la casa ubicada en la calle Cerro Tolosa del Barrio Cooperativa de Agua y Energía de Godoy Cruz, Mendoza. Al llegar, golpeó la puerta reiteradas veces, pero no obtuvo respuesta alguna. Preocupado, forzó su entrada y así se encontró con la catástrofe.

Automáticamente sintió el olor a gas y, a pesar del impacto, logró sacar a todos del hogar y practicarles RCP mientras llegaban el personal de emergencias. Desafortunadamente, no tuvo éxito.

Luego de la catástrofe, el padre utilizó sus redes sociales para compartir un desgarrador mensaje. En éste recordaba a su familia y les prometía nunca olvidarlos. “Hoy les sentí. Sentí sus risas, sentí sus mirada pícaras, sentí esa canción de Tini que bailaba Jose”, comenzó escribiendo. “Sentí ese calor juguetón que se quedó encendido en mi pecho, en mi garganta, en mi corazón“, agregó.

“Aquí estarán siempre mis peques. Jugando, bailando y cantando conmigo”, concluyó el desgarrador mensaje, que recibió el apoyo de varios usuarios dándole condolencias.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP