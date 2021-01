El recuerdo a Don Pancho Szychowski: “Fue el gran jefe de La Cachuera, una persona a destacar por sus conocimientos y capacidad”

Ayer, miércoles 27 de enero de 2020, falleció el empresario yerbatero Juan Alfredo “Pancho” Szychowski, fundador de La Cachuera. Nació el 10 de julio de 1927 y con los años, de la mano de su familia, se convirtió en uno de los exponentes para el sector yerbatero.

Bernardo Kotik, quien se desempeñó más de 30 años en importantes cargos dentro de la empresa, contó a Misiones Online cómo fue su relación con Don Pancho, a quien hoy recuerda como un hombre bondadoso y dedicado. Se conocieron cuando su padre, dueño de una arrocera, comenzó a trabajar para los Szychowski.



“Yo tenía 15 años cuando lo conocí. Siempre fue una excelente persona, comprensiva y de buen trato. Don Pancho me conoció más a través de mi padre y luego de estudiar Ingeniería Química en Posadas, comencé a trabajar en La Cachuera allá por el 1986 cuando con otros colegas diseñamos un proyecto para el estacionamiento acelerado de la yerba”, relató.

Según mencionó, Don Pancho actuó como uno de los promotores de este gran proyecto y les brindó mucho apoyo para así generar un crecimiento que se volvió contínuo. Por aquel entonces, acotó, él se desempeñaba como Vicepresidente del Banco de la Provincia de Misiones.

Juan Afredo «Pancho» Szychowski.

“Fueron 32, casi 33 años, en los que estuve en La Cachuera y luego Don Pancho me colocó al frente de todo el sector de la planta industrial yerbatera. Realmente fue algo extraordinario: en una Fiesta de la Yerba Mate, cuando andábamos por los yerbales, se me acerca y me dice que quería que trabajara con él”, agregó.

Kotik mencionó que usualmente Don Pancho trabajaba desde su oficina en Posadas, y luego realizaba visitas semanales a la ciudad de Apóstoles, “siempre constante, con nuevos proyectos y construcciones. Fue el gran jefe de La Cachuera, una persona a destacar por sus conocimientos y capacidad”.

Bernardo Kotik.

A raíz de la pandemia, señaló que el contacto con Szychowski fue limitado: “Era una persona que demostraba sus sentimientos para con todo el entorno que lo rodeaba, ya sea por relación laboral o familiar. Durante los años en que estuve en el establecimiento, recuerdo las fiestas y asados para el Día del Trabajador y fin de año donde él siempre participó junto a todos, compartiendo y disfrutando”.

