Vuelta a las aulas en Oberá: docentes llamaron a las familias a colaborar y «seguir cuidándonos» en el retorno

El próximo miércoles 11 de noviembre los estudiantes de los últimos años, según indicaciones del propio Gobierno nacional, vivirán la vuelta a las aulas antes del cierre de este ciclo 2020. En Oberá indicaron que esta noticia “los tomó por sorpresa”, pero aún así se preparan para regresar.

Como bien lo informaron desde el Gobierno nacional, el próximo miércoles 11 de noviembre y hasta principios de diciembre los estudiantes del último año de todos los niveles, principalmente aquellos de primaria y secundaria, vivirán el regreso a las aulas y le darán un cierre a este ciclo lectivo tan poco usual a causa de la pandemia de coronavirus.



Es por ello que Misiones Online realizó un relevamiento en distintas localidades de Misiones para conocer cómo se están preparando desde los establecimientos escolares.

Vuelta a las aulas: directivos de Oberá aseguran que “ya tenemos el colegio listo”

Consultada acerca del regreso a clases, Marina Nacimiento, vicedirectora del Instituto Concordia, sostuvo que la medida de la vuelta a las aulas los tomó por sorpresa, y les generó incertidumbre básicamente con el tema de la implementación de lo que será el regreso a clases bajo esta nueva modalidad. Sin embargo agregó que están listos y preparados, ya que hace rato vienen trabajando con todo lo acorde a la ejecución de protocolos y medidas de seguridad.

“Nosotros tenemos el colegio listo para la vuelta a las aulas, con el protocolo armado tal cual lo requieren las medidas sanitarias que son de público conocimiento. Hemos estudiado los pasos a seguir y cuáles son las normas que se deben respetar. Tenemos prevista la disposición de las aulas, con flechas indicadoras por donde circular”, sostuvo.

Indicó que han revisado el tema de los salones para determinar la cantidad de alumnos que estarían en los mismos, y cómo distribuiremos los grupos. También especificó que “vimos qué personal educativo vendría, de acuerdo al día que los chicos tengan clases”.

“En el caso de 5to año, tenemos un conjunto numeroso, porque hay 3 grupos de 5to y eso rondaría los 70 alumnos que se moverían de acuerdo a los días. Haciendo cálculos, promediamos que estaríamos utilizando unas 6 o 7 aulas para respetar esto de los 10 alumnos por grado, haciendo referencia a la denominada “isla”, señaló la docente.

Hizo referencia a obligatoriedad de la concurrencia: “Habría que ver cómo será el tema de las autorizaciones de los padres, fundamentalmente porque sabemos que hay alumnos con diversas patologías de base que entrarían en un grupo de riesgo así que interpelamos a las familias a continuar colaborando con nosotros para seguir cuidándonos”.

También comentó que han prevista la toma de temperatura de cada alumno y remarcó que solicitarán en su momento a los padres que hagan lo propio desde sus casas, revisando y observando a sus hijos.

“Esto es muy importante, porque si bien nosotros tenemos un lugar aislado para esos casos particulares, dado que preparamos un aula para eso, también vendría la parte que una vez ahí dentro tendremos que avisar a los padres y a salud pública para ver cómo seguir con esos casos específicos”. Por ello, destacó el rol de las familias que permanentemente colaboran con la prevención.

Al responder sobre cuestiones específicas que tienen que ver con el manejo administrativo dijo que tuvieron una reunión organizativa, para tratar como sería la implementación de las medidas para el regreso a clases. Puntualmente sostuvo que por ahora, se están manejando en el plano de las incertidumbres, “estamos esperando la parte escrita, porque lo que sabemos lo vimos vía redes sociales, o medios periodísticos, por ello esperamos al lunes, cuando seguramente habrá resoluciones más concretas sobre la vuelta a las aulas”.

También habló de cómo están trabajando últimamente con las clases virtuales, y cómo se organizan tanto en primaria como el nivel inicial, aquello que tiene que ver con el armado de informes y los boletines digitales. La planificación de las actividades educativas, y lo que sería a futuro con un regreso de clases bajo un sistema dual:

“Nosotros siempre hemos trabajado como una unidad pedagógica”, pero todavía no saben qué va a pasar, así que prefirió no adelantarse. Consideró que, en tiempos de pandemia, todos estamos aprendiendo. Dijo que «hay ganas de venir al Colegio” sin dudas, pero también hay mucha incertidumbre.

“Están los miedos, los temores de que se meta alguien dentro de la clase que no está invitado, está la preocupación por los grados con alumnos más chiquitos, sobre el tiempo de exposición frente a las pantallas”, contó.

Expresó que el trabajo que están haciendo todos los docentes, tanto públicos como privados, “es de un esfuerzo inmenso”, aseguró sobre la vuelta a las aulas. Y destacó el rol de las familias, a quienes como comunidad educativa agradecen porque para ellos “los padres llevaron adelante el año. Como docentes, sabemos que el concepto de estoy en casa, indica que me puedo levantar más tarde, que me relajo un poco, y esa tarea no es ni será fácil, sino al contrario”.

Por otro parte, también habló de la cantidad de maestros que no estaban acostumbrados a las nuevas tecnologías o no tenían acceso. “No en todas las casas hay una notebook, o un celular de buena calidad” pero esos obstáculos se vencieron y hoy tienen una mirada optimista al respecto.

“Hay mucha predisposición del maestro a aprender, no te digo que el maestro resultó un experto, pero sorteó muchas dificultades, y lo hizo en conjunto con los padres, esa es una tarea que hay que reconocer”. Hoy , agregó, se adaptaron a estas nuevas realidades.

AV-CP+EP