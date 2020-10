“Mi objetivo es estar en el Sudamericano del año que viene”, indicó Valentín Monzón que concentrará con la Selección Argentina de Voley

En tiempo de pandemia, los deportes debieron ser cancelados y las energías de los deportistas misioneros disminuyeron. Pero dentro de tantas pálidas, Valentín Monzón, oriundo de San Javier, volvió a ser citado por la Selección Argentina de voley para los entrenamientos en las categorías sub-19 y sub-21.

Valentín, quien se desempeña como armador, volvió a ser convocado para los entrenamientos que se realizarán en el primeramente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y además, también entrenan en el polideportivo de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

En el periodo de cuarentena estricta, el misionero entrenó desde su domicilio para no perder el ritmo. “estoy entrenando 6 veces por semana. Por suerte tengo algunos aparatos de gimnasio y pelotas, siempre me estoy moviendo”, había mencionado el joven deportista que defiende los colores de Escuela Yarará Hércules

Monzón, ya tiene experiencia con la camiseta albiceleste, en febrero, junto a Sebastian Weremczuk fueron preseleccionados para las concentraciones de la Selección Argentina juvenil Sub-19 de voleibol. No obstante, el armador también tuvo experiencias en el seleccionado provincial en tres oportunidades; en el 2015 sub 14, en Santa Fe, en el 2016 sub 15 jugando en Necochea y en el 2019 estuvo en la misma categoría representando A Misiones en Chaco.

Los encargados de notificarle la noticia al juvenil fue La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) fue la encargada de enviar un comunicado a la Federación del Voleibol de Misiones.

Emocionado por volver a concentrar con sus compañeros de la Selección Argentina, el misionero comentó “es una alegría inmensa volver a estar en el plantel. Estoy muy feliz y físicamente ya estoy preparado, habrá que ir a dejar todo e intentar quedar en la concentración”, dijo el joven a Misiones OnLine.

La concentración comenzará el 20 de noviembre e irá hasta el 20 de diciembre en el polideportivo de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Se tratará de una concentración “burbuja” para que en un mes los jugadores puedan compartir y así afianzar vínculos.

“Será una concentración dura, estaremos aislado y entrenando un mes sin parar. Yo personalmente entrené en mi localidad, pero hay otros que no tanto”, añadió Monzón.

Según mencionó el pibe, su objetivo será pasar la “barrera” de los 19 concentrados y así poder estar en la lista definitiva de de 12 jugadores que competirán en el sudamericano U-19.

De igual manera, Monzón contó que estuvo en constante comunicación con sus compañeros a través de la plataforma Zoom donde han charlado, capacitado y preparándose psicológicamente para competir. “Estoy muy ilusionado de poder estar en la lista, pero primero hay que hacer bien las cosas en el objetivo”, cerró el misionero.

