Vóley: dos misioneros con sueños de Selección

En las últimas horas dos misioneros recibieron la noticia que tanto esperaban. Valentín Monzón y Sebastián Weremczuk fueron preseleccionados para las concentraciones de Selección Argentina juvenil U-19 de voleibol. Las jóvenes promesas misioneras deberán presentarse el lunes en Buenos Aires para formar parte del Torneo Argentino, que irá hasta el 15 de febrero, el mismo servirá como preparación para el Sudamericano 2020.

Valentín y Sebastián se habían presentado en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann cuando vino Pablo Rico, entrenador de la selección U-19 y allí fueron observados por el técnico. “nos habló a todos por igual no teníamos certezas que podíamos ser convocados o no”, indicó Valentín.

Sebastian Weremczuk, tiene 15 años, oriundo de Campo Grande y se desempeña de opuesto “cuando me dijeron no lo podía creer, la selección es algo muy grande”, comentó el joven en dialogó con Radio Libertad.

Werenmcuk volverá a Buenos Aires en busca de revancha, hace unos años había ido a probar a River Plate y su buen andar en el deporte hizo que quede seleccionado, pero el club millonario no podía hacerse cargo de la estadía “fui probé y quedé, pero hasta los 18 años no se hace cargo de nada”, recordó.

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) fue la encargada de enviar un comunicado a la Federación del Voleibol de Misiones y ellos transmitieron el mensaje a los convocados “la verdad no me esperaba la convocatoria”, dice el oriundo de Campo Grande que se encuentra entrenando con un profesor particular en el Polideportivo de dicha ciudad. “Físicamente estoy muy bien, me vengo preparando hace mucho”, enfatizó

“Mi sueño es llegar a primera y jugar con la selección”, comentó el joven.

Martha Prieto, presidenta de la Federación Misionera de Voleibol se notó feliz por la convocatoria de los misioneros y por el trabajo que realizan los entrenadores “muy feliz y orgullosa de nuestro jugadores y técnicos”, señaló.



Los preseleccionados disputarán dos partidos en la Liga Nacional A-2, la segunda categoría más importante en el país. En primera instancia jugarían contra San Lorenzo y luego se medirán ante Vélez Sarsfield, será una buena oportunidad para mostrarse ante el entrenador Pablo Rico.

Valentín Monzón, nació en San Javier y juega de armador en la Escuela Yarará Hércules y se manifestó con mucha felicidad y sorprendido por la citación “La verdad no me esperaba porque siempre la selección busca gente alta y yo no soy alto. Fui a la observación que se realizó en Posadas como para tener una experiencia más y de la nada vino esta noticia, estoy re contento no lo puedo creer”, comentó el joven.

Normalmente Valentín entrena los días lunes, miércoles y viernes, pero hace una semana viene entrenando todos los días en doble turno para llegar de la mejor manera a los partidos que realizará con la selección nacional. “me siento enfocado y muy preparado porque estas oportunidades no te llegan así nomás”, dijo el armador de Yarará Hércules.

Sobre las metas que tiene en su vida agrega que “mi sueño ya se está cumpliendo, voy a vestir la camiseta albiceleste”, confiesa y agrega que continuará entrenando y especializando para seguir estando en la pre menor y después así llegar a la selección mayor.

Fotos gentileza: Linea de Tres

Esta toda listo, las jóvenes promesas misioneras del vóley deberán viajar este finde semana y presentarse el lunes desde las 9.30, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

AR