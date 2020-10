“Mi entrenador era la persona que yo más confiaba”, dijo Paula Quirós, la ciclista misionera que dio doping positivo a raíz de un error de su entrenador 

La misionera Paula Quirós vive momentos de angustia en su Apostoles natal. En los últimos días, se confirmó que la Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió suspender de manera provisional a la ciclista por haber dado positivo para un control de antidoping. “Estoy muy triste por todo, pero sobre todo porque confiaba en esa persona”, contó la ciclista misionera.

Paula Quirós, ciclista que representó y representa a la tierra colorada en distintas competencias internacionales fue sancionada por la UCI luego de haber dado positivo en un control de rutina en la previa de un torneo. Según relató Paula, su ex entrenador Igncio Gili, confesó que le inyectó eritropoyetina, más conocido como EPO, y lo más llamativo fue que lo hizo sin su consentimiento.

“Para mí fue una sorpresa, yo estaba segura que había un error en el comunicado. Luego mi Papá logró comunicarse con él y le comentó que -por error- me había colocado una cosa por otra y que por eso fue positivo”, comentó indignada Quirós.

Al respecto de la sanción y del comunicado comentó que tenía 7 días para responder o hacer su descargo: el viernes escribió y mandó a la Unión de Ciclistas Internacional explicando la situación y además, unos audios del ex entrenador Ignacio Gili, donde confiesa que fue responsabilidad suya.

“Sí o sí tenía que responder, el viernes a la noche enviamos, sumamos la declaración de Ignacio donde firma y se hace cargo de lo que ocurrió y dice que me colocó algo sin mi permiso”, relató Paula.

Según explicó Paula en comunicación con Misiones Online, en el texto ella solicitó que se anule la sanción y que en caso de recibir, que sea la mínima. En ese contexto, en caso de recibir la sanción más “dura” no podrá competir en ninguna competencia por cuatro años y también le descuentan resultados obtenidos.

De igual manera, la última palabra la tendrá el Tribunal de Disciplina, la misionera confía que puedan revertir la situación y así terminar con esta pesadilla. Entre las sanciones “leves” podría reducir a seis meses la sanciones o descontar puntos que ya ha obtenido.

“Todo dependerá lo que decida el tribunal, estoy muy angustiada porque estoy por pagar algo que no cometí”, sostuvo.

Por otro lado, Quirós confesó que ya venía mal… antes de conocer la sanción e informe por parte de la UCI se había peleado con su entrenador. “Estaba mal de ánimo y decidí tomarme unos días de descanso de la bici y justo llegó la notificación, estos días son terribles y eternos, todavía no encuentro las palabras para describir lo que me pasó”

“Que te lastimen duele… pero que te lastime alguien que queres o confías duele mucho más”, resume Paula. Y confiesa que jamás se imaginó que su entrenador y que alguien que ella quería mucho lo pudiera perjudicar.

“Mi entrenador era la persona que yo más confiaba, era la persona que más me conocía. Es difícil cuando aprecias a una persona y esa persona no es en realidad lo que vos pensaba, eso es lo más duro dentro de todo”, contó Paula quién entrenó 4 años con Ignacio.

Paula se encuentra en una etapa de duda. El haber sido engañada por una persona que conocía lo obliga a estar sensible con las personas. “Dudo de todos, a veces saber que siempre fuiste por derecha no alcanza, muchas veces la gente habla sin saber y eso duele”, dijo.

De igual manera, los que conocen a Paula Quirós y a sus maniobras en la biciclista han decidido darle apoyo a la misionera. “Es impresionante, me escribió un montón de gente brindándome apoyo, los que me conocen a mí y a mi familia saben que no sería capaz de hacer algo así”, concluyó la ciclista.

