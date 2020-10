La ciclista de Misiones Paula Quirós, preclasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio dio doping positivo y acusa a su entrenador

Paula Quirós, la oriundo de Apóstoles que tenía intenciones de estar presente en los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio, Japón dio positivo para un control de antidoping. Según confesó, su entrenador la dopó sin su consentimiento en enero.

Una de las referentes del ciclismo en la tierra colorada vive horas decisivas en su carrera deportiva. Es que, la Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió suspender de manera provisional.

Según relató Paula, su ex entrenador Igncio Gili confesó que le inyectó eritropoyetina, más conocido como EPO, pero la noticia es que fue sin su consentimiento. Ahora desde el entorno de la misionera realizarán y enviaran un comunicado expresando su descargo a la UCI. De igual manera, la decisión quedará en manos del tribunal de disciplina.

Paula contó que no es la primera vez que le realizan este tipos de chequeos, pero que en ninguno jamás dio algún resultado raro. “Lo más seguro es que me suspendan y hay que esperar que sea mínimo, pero va depender del tribunal y pierdo todo, los resultados, becas, todo… no puedo ir a ninguna carrera, nada”, relató la misionera a un medio local.

Paula Quirós

De igual manera, la misionera continúa con su puesta a punto en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo en Posadas, bajo las órdenes de Miguel Seró.

#Deportes La ciclista misionera Mariela Delgado continúa su entrenamiento para el Mundial de Ruta Portugal 2021 @MinDepMisiones https://t.co/AMsKR1GcCc pic.twitter.com/pmnkqZtHd8 — misionesonline.net (@misionesonline) October 23, 2020

AR-EP