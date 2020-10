La ciclista misionera Mariela Delgado continúa su entrenamiento para el Mundial de Ruta Portugal  2021

Para deportistas de alto nivel como la misionera Mariela Delgado dejar de prepararse físicamente por el aislamiento social debido a la Pandemia no es una opción. Mariela sigue entrenando para cumplir con todos sus proyectos y metas.

Mariela Delgado – Canal 12

En medio de este contexto de Pandemia deportistas como la misionera Mariela Delgado que se dedica al ciclismo, el asilamiento no logró detener su entrenamiento. Con 2 medallas ganadas en los últimos Panamericanos y con la mente en nuevos objetivos se prepara para competir el próximo año en el Mundial de Ruta que será en Portugal y en los Juegos Olímpicos en Tokio.

Comentó como solo quienes pertenecen a este mundo del deporte y más específicamente del ciclismo, conocen el esfuerzo que implica prepararse para cada carrera. “Cuando te gusta realmente, ni la pandemia es un obstáculo. Me gusta la vida de deportista, me gusta entrenar, me gusta competir, es algo que lo disfruto mucho” manifestó la misionera en diálogo con Canal 12.

En julio de este año Mariela viajó a Catamarca para seguir con sus entrenamientos allá, ya que decidieron cerrar por el aislamiento social el centro deportivo donde entrenaba. “Estaba en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y se dio todo muy rápido, de un día para otro nos avisaron que no se podía entrenar más y nos teníamos que ir” contó la ciclista.

Si bien su intención este año era prepararse físicamente en el exterior, cuando inició la cuarentena en Argentina, decidió viajar a alguna provincia donde le permitieran hacerlo. “Junté mis cosas y me vine a Catamarca. Traje ropa de invierno pensando que iba a ser un tiempo corto… Pensé adónde ir, a qué provincia. Se canceló mi viaje a España y decidí ir a entrenar a un lugar con desnivel, por eso elegí venir” relató Mariela.

Mariela se destacó por su participación en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 donde se llevó una medalla de plata y en los panamericanos de Lima (Perú), donde ganó 2 medallas doradas. También fue subcampeona del mundo en Aguascalientes 2014 y medalla de bronce en el Mundial de Italia 2016.

ZF-A