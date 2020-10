El Polo TIC cumple dos años y se consolida como una de las arterias del Silicon Misiones

Lucas Romero Spinelli, coordinador del espacio que capacita a talentos misioneros y los prepara para un mercado laboral exigente en el área de la programación, admitió que la pandemia “nos permitió llegar a jóvenes de todos los municipios en modalidad virtual y actualmente hay 3500 personas desarrollando diferentes cursos”.

Nació como una propuesta de innovación industrial y con el objetivo de cambiar la matriz productiva de la provincia, orientada a las nuevas tecnologías. Poco a poco fue incorporando diferentes capacitaciones para que jóvenes misioneros, puedan satisfacer las demandas de numerosas empresas y, paralelamente, se generaron los espacios para que se asienten en el Parque Industrial y de la Innovación en Posadas, emprendimientos de base tecnológica y, mediante una conectividad de alta velocidad, proporcionada por Marandú, se generó un espacio de trabajo colaborativo.

“Cuando se crea el Polo Tic, viene a satisfacer una demanda que era la de capacitación para jóvenes mayores de 17, 18 años en tecnología. Programación y otras áreas como el desarrollo de apps, videojuegos, modelado 3D, impresión 3D”, recordó Romero Spinelli, quien además integra el Bloque de diputados provinciales del Frente Renovador.

“Hace dos años había un auge de impresiones en 3D pero nadie sabía usarlas. Todos esos baches, vino a tapar el Polo en cuanto a capacitaciones y a espacios físicos de coworking y de instalación de empresas de tecnología que hasta el momento hay cinco”, agregó.

“Se fueron fortaleciendo trabajos que vienen haciendo distintos actores como la Escuela de Robótica y dándole una oferta gratuita al resto de jóvenes misioneros, mayores de 18 años”, remarcó el diputado provincial.

En declaraciones a canal 12, Romero Spinelli explicó que “cuando se planteó un proyecto como el Silicon Misiones, necesitábamos tener el talento humano capacitado y eso el Polo lo viene haciendo hace dos años. Ahora el Silicon comenzó con las primeras capacitaciones y es un trabajo articulado entre muchos actores del Estado”.

La oportunidad de la pandemia

El máximo referente del Polo TIC admitió que “este tiempo de pandemia y de distanciamiento social nos favoreció porque no teníamos territorialidad en todos los municipios de la provincia. Estábamos en 15 localidades y ahora desde la virtualidad, tenemos inscriptos de toda la provincia”.

Pensando en el año que viene, “estamos grabando todas las clases para subirlas a una plataforma, entonces el alumno puede manejar sus tiempos y sólo acceder a clases de consultas”.

Con relación al año en curso, “tuvimos 8500 inscriptos de manera virtual. No significa que ese es el número de jóvenes que van a terminar los cursos. A todos les decimos que deben inscribirse, que prueben y que, si no les gusta, que dejen, pero no dejen de intentarlo”.

“Actualmente hay 3500 cursando en 10 cursos. Aproximadamente un 50% de inscriptos es el que termina el curso”, reveló

“El primer curso de este año fue un full stack de Java, la semana que viene se reciben 30 alumnos, en la primera camada. Ahora tenemos que gestionar con distintas empresas de tecnología para que puedan ingresar al mundo laboral”, reconoció.

Inglés y programación

“El Polo recibe innumerables búsquedas laborales. Pero muchas veces nos falta el talento para acceder a ese empleo. Estamos en una etapa muy junior y nos falta llegar a seniors en tecnología para acceder a empleos que están a la altura de los primeros países del mundo”, consideró Romero Spinelli.

“Si se concreta la zona libre de impuestos aduaneros y nacionales, con todo el desarrollo de Marandú y el tendido de fibra óptica, con el Silicon Misiones, realmente la provincia apuesta a la vanguardia y lo demuestra con hechos”, opinó el coordinador del Polo TIC y recomendó a los jóvenes misioneros, “capacitarse en inglés y en programación”.

D.G.-EP