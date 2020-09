“Victoria”, la beba apuñalada y arrojada a la orilla del arroyo Mártires, está en “óptimo estado y muy mimada” en el hospital Materno y Neonatal de Posadas

La beba apuñalada y arrojada en una bolsa de basura a la orilla del arroyo Mártires en Posadas está en “ótimo estado” y la llaman “Victoria” debido a todas las circunstancias adversas que venció, según precisó David Halac, gerente asistencial del hospital Materno Neonatal donde permanece en observación.

David Halac – Radio Libertad

“Está mucho mejor, la extubaron, está en una cunita especial, está bien, con antibióticos como corresponde para este tipo de lesiones potencialmente muy peligrosas, sobre todo por los riesgos de infección y más para un bebé de corta vida, cuando su sistema inmunológico todavía no está desarrollado”, afirmó en comunicación con Radio Libertad el profesional médico.

Aunque resaltó la necesidad de “mantenerla en observación porque estuvo expuesta a malas condiciones climáticas, deshidratada, se enfrió y una de las características de los recién nacidos es que no regulan bien la temperatura corporal, entonces se enfrían rápidamente; por lo tanto es fundamental cuidarla y cuidarla de cerca, que es lo que está haciendo el equipo de Neonatología”.

Precisó que antes de la cirugía a la que fue sometida para extraerle el cuchillo doméstico que tenía incrustado en el cuerpo se le suministró suero y vacuna antitetánica. “Son dos cosas juntas que sirven para evitar el tétanos que a esa edad es potencialmente mortal. Y ahora está recibiendo un esquema de antibióticos de acuerdo a las posibilidades que tiene de infección”, refirió Halac.

“Más allá de eso estamos felices con la evolución porque la bebé está muy reactiva, despierta, está lúcida, súper mimada por la gente de acá de la Neo”, agregó.

Donación de la Feria Franca

El médico comentó que en la víspera recibieron donaciones provenientes de la Feria Franca de Villa Cabello, Posadas, con elementos para la bebé que fueron recibidos por el equipo que está a cargo de su cuidado y de miembros de la asociación civil “Dar a luz” que trabajan como voluntarias en el Neontatal.

“Estamos felices por eso. Nuestra bebé está mimada. Le pusieron un nombre allí en la incubadora: Victoria…pero esa no es su identificación real, pero es por haber vencido todas las adversidades que tuvo que vencer”, explicó Halac.

Según afirmó, el Instituto de Previsión Social (IPS) ya le asignó una obra social, hecho que fue comunicado por su presidente, Leandro Benmaor, a través de una llamada telefónica.

La madre dejó terapia intensiva

En cuanto al estado actual de la progenitora que horas después de ser detenida sufriera una hemorragia que derivó en su internación y posterior intervención quirúrgica, Halac explicó: “Había dado a luz el pasado 5 de septiembre, tuvo un parto acá, normal. Se fue de alta a las 48 horas con su bebé, normalmente, sin inconveniente. Fue todo completamente normal y después ella se fue a su domicilio”.

Sin mencionar el hecho policial que no es de su competencia, el médico manifestó que cuando la llevaron al hospital presentaba un cuadro de “hemorragia postparto que es normal y una de las más temidas por los obstetras, porque no avisa…Hay pacientes que tienen factores de riesgo, pero hay otros que no. Esta era una de ellas, tuvo una hemorragia postparto y fue intervenida rápidamente aquí en el hospital, estuvo en terapia 24 horas, en este momento está yendo a una habitación común, con los cuidados de rigor para una paciente que tuvo un problema de este tipo”.

Sumó más precisiones al respecto, para que “sirva de información a todas las madres”: “Es una complicación que se puede dar, muy temida. Hay que intervenir rápidamente y hay que tener un equipo multidisciplinario que responda ante estos casos”.

Debido a estos riesgos que pueden presentarse, la provincia de Misiones habría ordenado el territorio en zonas, lo que Halac llamó “una regionalización de los partos” que implica que “no se puede hacer en algunos pueblos del interior, porque tienen que hacerse en maternidades que reúnan algunas condiciones determinadas y una de ellas es poder tener una cirugía de urgencia en caso de hemorragia postparto y tener sangre segura”.

Estas hemorragias postparto “pueden ocurrir en las primeras dos o tres horas después del parto y otras, entre los 7 o 14 días”.

ZF-A