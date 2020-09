Culebrilla por estrés postraumático: el grave estado de salud por el que atraviesa Carmen Barbieri

La capocómica contó que sufre culebrilla producto de un estrés postraumático y mostró las consecuencias de la enfermedad en su rostro.

Carmen Barbieri se encuentra atravesando un difícil momento de salud. La capocómica contó que padece culebrilla producto de un estrés postraumático y mostró las consecuencias de la enfermedad en su rostro.

“El médico me dijo que lo que tengo es un estrés postraumático. Si tenés un disgusto grande, y te bajan las defensas de golpe como yo que toqué fondo, el virus de la varicela, que está en el cuerpo, se reactiva y te sale una culebrilla”, relató Carmen.

En ese sentido, la capocómica, que en los últimos días se quedó fuera del Cantando 2020 por una fuerte caída, asoció la enfermedad con la difícil situación que vivió junto a su hijo Fede Bal luego de que le detectaran cáncer de colon.

“Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto”, se lamentó en Confrontados, al tiempo que contó que la está atendiendo un “dermatólogo, un infectólogo y un oftalmólogo”, porque si este bicho toca el ojo, puede perderlo, según explicó.

“Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida…”, contó.

En ese sentido, sostuvo que la vida le está “dando avisos” y manifestó que su hijo es quien más la alienta a dejar de lado las preocupaciones y disfrutar de la vida, los afectos y su profesión.

Carmen Barbieri: “Toqué fondo”

“Es que este hijo me hace sufrir tanto, es lo único que tengo. He rezado tanto para que esté bien y ahora ante la poisibilidad de que tenga covid, me muero. Porque es enfermo encológico”, expresó con angustia Carmen.

En el certamen de canto, Barbieri fue reemplaza por Fátima Florez, que no solo la imitó en la pista sino que además obtuvo el puntaje más alto por parte del jurado.

“Se está diciendo que yo me bajo del Cantando, pero eso nunca estuvo en mi cabeza ni teniendo la pierna como la tenía. Traté de hacer la performance maravillosa que hizo Fátima, pero no podía apoyar el pie y me tuvieron que reemplazar. Fátima lo hizo genial y dejó un buen puntaje”, comentó Barbieri

Fuente: Radio Mitre

VD-CP