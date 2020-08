La Asociación Misionera de Televisión por Cable pidió que «se revea» el DNU presidencial sobre servicios públicos

La Asociación Misionera de Televisión por Cable manifestó su preocupación por la decisión presidencial manifiesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos. Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 , publicado días atrás en el Boletín Oficial.

Ricardo Fleitas – Radio República

En representación de la organización que nuclea a 22 de las pequeñas empresas que prestan el servicio de televisión por cable e internet en los municipios de la provincia de Misiones, Ricardo Fleitas, manifestó en comunicación con Radio República su desacuerdo. “Lo primero que necesitamos es libertad. Por eso es que de alguna manera no estamos a favor de este decreto. Porque nos va a condicionar y nos va a limitar en la inversión” comenzó diciendo.

Trazó un panorama de cómo surgió y cómo se fue organizando la actividad en Misiones. “Acá tenemos que hacer un poquito de historia, el cable en la provincia se creó a través de pequeños inversores privados que pusieron de su bolsillo, que se endeudaron durante tiempo para el servicio de televisión. Lo mismo sucedió cuando apareció Internet y Misiones en el tema de internet es un modelo que se copia y se plantea en los congresos nacionales, inclusive en internacionales. Necesitamos mucha inversión y la estamos haciendo, pero estamos haciendo los privados. Tal es el nivel de desarrollo del privado que en conjunto lo que hicimos con Marandu, la empresa del Estado, con el Gobierno provincial, en los últimos años es algo extraordinario”, afirmó Fleitas.

Citó entonces como ejemplo la diferencia que significa para algunas localidades la posibilidad de enlazar con la fibra óptica extendida por Marandú y con ello, mejorar la calidad del servicio que se brinda. Concepción de la Sierra, Campo Viera, San Vicente, Andresito, Jardín América, Apóstoles y San Javier serían las localidades que se cuentan en este grupo, según afirmó el presidente de la asociación de cableros.

“A lo mejor no alcanza para la totalidad de la comunidad con la nueva tecnología, pero el operador local no para de invertir mes a mes. Todo lo que recauda le pone acá, lo invierte. Nosotros competimos con Cablevisión y ahí vamos al decreto 690”, acotó, antes de comenzar a argumentar sobre las dificultades que les crea a los operadores pequeños la decisión impuesta por el DNU presidencial.

“Esta es una actividad muy dinámica y es una actividad de constante competencia, entonces no necesita ni debe ser declarada servicio público. ¿Para qué fue todo este esfuerzo? Hoy estamos en el tramo final del desarrollo de Internet en la provincia y este decreto nos deja en una situación realmente compleja. La regulación de la tarifa es uno de los temas” y usó una analogía famosa en el país para explicar:

“Para que nosotros podamos llegar a la casa Doña Rosa con ochenta canales de televisión, tenemos que comprar los derechos de esos ochenta canales, algunos son gratis. Algunos de ellos son internacionales. Entonces están los contratos en dólares. Lo mismo pasa con internet, que es el otro servicio que llevamos a la casa de Doña Rosa, ese servicio también requiere un ancho de banda, de una fibra óptica requiere un conector, una ONT que es el último elemento que va dentro del domicilio, que es esa cajita negra o blanca. Todos estos productos están en dólares y el ancho de banda, que es lo más grave, una de los uno de los cables más importantes dentro de la Argentina que es ARSAT es el propio cable del Estado y ARSAT nos vende en dólares. Entonces, quizás no aumente el valor de las megas pero sí aumenta el dólar. Aparte de eso, se incrementaron un treinta y cinco por ciento el consumo; o sea, la gente está en su casa, requiere y utiliza más ancho de banda; entonces hay saturación, lo que lleva que el operador local pyme tiene que seguir invirtiendo, tiene que seguir endeudándose, vendiendo sus cosas y cuando le llaman de un barrio, que hay veinte casas y que necesitan internet, el cable operador del interior pone dos metros de fibras para llegar hasta un barrio donde hay cincuenta casas”, explicó.

Básicamente, aseveró que “en ningún lugar del mundo se da una regulación semejante” y distinguió: “una cosa es una gran corporación como las telefónicas, por ejemplo, y principalmente la telefonía móvil que es algo muy costoso y que tienen grandes utilidades. No es el caso de las pymes. Yo puedo tener alguna coincidencia en que se tiene que ajustar un poco la cosa en algunos aspectos, quizás no debería ser ‘Yo estoy absolutamente en contra de todo esto’… no, no es eso. Lo que decimos las más de 700 pymes que integramos y que damos trabajo a cientos de miles de familia es que esto se tiene que recomponer, esto se tiene que rever”.

Consideró además Fleitas que “ya sabemos que las medidas que se toman a nivel general terminan destruyendo a los pequeños. Hay empresas pymes que iniciaron con un proyecto familiar; después fue creciendo, contrataron a los vecinos; hoy tienen 10 o 15 empleados y con una calidad tenemos que respetar eso”.

Destacó que la Asociación tiene “el apoyo y la mejor voluntad de las autoridades provinciales” pero saben que “es un escenario por ahí que supera todo. Por eso nuestra acción está pasando a través del ATVC por (Asociación Argentina de Televisión por Cable), estamos todos vinculados, trabajando. Nuestra manifestación en general es nosotros no salimos por con la espada a tumbar, nosotros decimos que eso se tiene que rever, que tiene que tener una solución razonable y lógica, porque si no, así nos vamos a morir, las pymes del interior”.



