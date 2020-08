“La declaración de servicios públicos de la tv paga, internet y telefonía genera previsibilidad a los usuarios actuales y el desafío de llegar a los que hoy no tienen conectividad”

Así lo afirmaron desde el Ente Nacional de Comunicaciones, al respecto del decreto N°690, firmado por el presidente Alberto Fernández, a fines de la semana pasada. Ese organismo que será el encargado de la regulación, aclaró que de ninguna manera se trata de una expropiación, como dice algún sector de la oposición, y que por el contrario el objetivo es trabajar en conjunto con el sector privado, para mejorar las inversiones y también el servicio que brindan tanto grandes, como pequeñas empresas. La idea es llegar a los cinco millones de hogares que hoy no cuentan con estos servicios.

En diálogo con Misiones Online y Radio Libertad el director del ENACOM Gonzalo Quilodran, explicó de que se trata el decreto N° 690, que declara como servicios públicos, esenciales, estratégicos y en competencia, a la televisión paga, internet y telefonía.

¿En qué consiste el decreto, cual es el objetivo?

“El decreto 690 plantea sincerar que es lo que ocurre con estos servicios en la Argentina. Estos servicios han dejado de ser suntuarios, y hoy hay una universalización de ellos, y una necesidad superlativa de contar con ellos en nuestra cotidianeidad. Hoy en el país hay unos 57 millones de líneas móviles de teléfonos celulares activas, igual ocurre con internet, y la pandemia ha dejado de manifiesto en el mundo entero, el valor de estos servicios, que por eso el DNU contempla como esenciales y estratégicos en competencia. Nosotros no venimos a desfinanciar al sector privado, no venimos a involucrarnos en los planes de inversión de las empresas y mucho menos a estatizar como dice la oposición” manifestó el funcionario.

Quilodrán contó que desde el gobierno entienden que hay una enorme potencialidad en la Argentina respecto al ecosistema digital, a la industria de las telecomunicaciones y la economía del conocimiento, pero sobre todo desde el estado nacional, lo que se busca es que no haya argentinos de primera y de segunda en materia de conectividad. “La inclusión social del siglo XXI parte de la inclusión digital. Para nosotros la verdadera grieta en está entre los argentinos que tienen o no conectividad, porque a partir de ahí durante estos meses uno se pudo educar o no, teletrabajar, atender vía telemedicina y hasta eso tan básico como estar en contacto con nuestros seres queridos en momentos de mucha zozobra en una pandemia mundial. Este es un gobierno que se hace cargo y no va a mirar para otro lado respecto de la situación de esos millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad de estar conectados y están afuera del sistema”.

El director de Enacom aseguró que el decreto generará previsibilidad a los millones de usuarios que hoy tienen el servicio, ya que en medio de un contexto económico mundial tal complicado por la pandemia, tendrán la tranquilidad de que hasta el 31 de diciembre no habrá incrementos. Y por otro lado para quienes no tienen aún el servicio, se pretende trabajar con las compañías privadas en planes de inversiones conjuntas, y no solo con las grandes empresas, sino con las cooperativas y Pymes también.

“Nosotros queremos un sector privado vigoroso, que crezca, tenga responsabilidad y genere empleo. Ahora bien, nosotros tenemos en Argentina 14 millones de hogares, de los cuales hay cinco millones de hogares que no tienen la posibilidad de tener conectividad, y a su vez dos millones a donde no llegó nunca la cobertura y por tanto están excluidos del sistema. Esos dos millones están en la Argentina profunda, Nea, Noa, la Patagonia y región de Cuyo. Tenemos una Argentina muy desigual, ya que hay una parte hiperconectada en los principales centros urbanos en donde las reglas del mercado funcionaron bien, en donde la inversión privada llegó, y luego tenemos una parte que no fue atractiva para los mercados, ni para las inversiones. Nosotros no podemos hacer como que nada pasa, estamos para generar acciones que permitan tener un país más justo”

¿Qué responden a las críticas sobre que la medida ahuyentará las inversiones?

“Las inversiones para nosotros son muy importantes y tenemos que trabajar una estrategia conjunta entre el gobierno y el sector privado, porque hoy tenemos cinco millones de hogares sin servicios y tenemos que darles certezas a ellos y también a las empresas, en una misma mesa de trabajo, tenemos que sentarnos a planificar cuales son las prioridades de uno y de otro. Las empresas que no inviertan, van a perder una porción de mercado enorme, ya que Argentina tiene un vasto territorio para crecer, y todo lo que venga de ahora en más en la nueva normalidad, va a ser crecimiento. Aquellos que no inviertan en los próximos meses en lo que hace a las telecomunicaciones, le dejarán su porción del mercado a otras empresas. Imagínense que en este momento tan duro de la economía en el mundo, el sistema creció en un 40%, con todas las dificultades económicas que hay en los hogares, siguió creciendo en la facturación, imagínense cuanto más podrán crecer en una Argentina pujante luego de la pandemia” analizó.

Manejo de las empresas

Quilodrán ratificó que de ninguna manera el Estado se va a involucrar en la administración de las empresas. “A nosotros nos parece muy bueno que el sistema haya funcionado donde funciona el mercado, pero donde no hay economía en escala, evidentemente las inversiones no llegan, y ahí tenemos que llegar todos juntos. Lo que nosotros queremos garantizar son certezas, previsibilidad y que se trabaje para llevar conectividad a cada rincón del país”. En este sentido adelantó que esta semana empezarán las reuniones con las grandes y pequeñas empresas y cooperativas.

¿Cómo toman las críticas de la oposición al decreto?

“Veo comentarios furibundos, donde hay especulación política en el medio y desconocimiento sobre cómo se maneja el sector en Argentina y en el mundo. La política se divide entre los que hacen y los que hablan de los que hacen. Nosotros necesitamos generar igualdad de oportunidades y vamos a trabajar no unos contra otros, sino todos juntos para seguir garantizando que las inversiones lleguen al interior del interior, no solo a los centros urbanos más grandes. Seguramente que, si no aparecía este decreto y aumentaban los servicios ahora en septiembre, también la oposición se iba a quejar”.

Tres mil millones de pesos para seguir extendiendo las redes de fibra óptica a través de ARSAT

Para cerrar el director de Enacom expresó que con el trabajo de la empresa nacional ARSAT, se llega con red de fibra óptica mayorista a pequeñas cooperativas y empresas de gran parte del país, para que las empresas privadas puedan brindar el servicio domiciliario. Esto ocurre en más de 1200 localidades del país. En la última reunión del directorio se aprobó una enorme inversión de tres mil millones de pesos para renovar parte de la tecnología de ARSAT y multiplicar por diez la capacidad de transmisión de datos y también para llegar a más localidades.

