Desaparición de Facundo Astudillo Castro: Sergio Berni defendió a los policías

La mujer lo había acusado de hablar con el fiscal del caso y pidió su renuncia. «La jueza nunca demostró vínculos concretos de la bonaerense con el hecho», aseveró.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, salió este domingo al cruce de la mamá de Facundo Astudillo Castro, al asegurar que nunca estuvo en contacto con el fiscal que investiga la desaparición del joven. La mujer y los abogados de la familia habían denunciado una conversación entre ambos, luego de que se hallaran restos óseos en Villarino.

«No sé nada, hace seis días que estoy encerrado. Escuché que el fiscal habló conmigo y eso es mentira», señaló Berni en declaraciones a A24. El funcionario bonaerense se encuentra cumpliendo el aislamiento luego de haber contraído COVID-19. «Nos apartamos por pedido de la madre», señaló además.

Los restos óseos fueron encontrados en una zona pantanosa de la localidad bonaerense de Villarino, tras ser vistos por un pescador que dio inmediatamente aviso a la policía. En el lugar se encontró una zapatilla que, según Cristina Castro, la madre del joven, corresponde a su hijo. «Fue plantada porque está intacta», detalló.

La mujer aseguró haber escuchado que el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez hablaba con el ministro Berni al llegar al lugar. El hecho, dijo, le «dolió» porque hay policías bonaerenses sospechados de estar involucrados con la desaparición.

Ante esto, Castro pidió la renuncia de Berni, pero el funcionario prefirió no responder a este pedido. «Ante una situación desgraciada, que es la desaparición de un hijo, no hay mucho que decirle a una madre», señaló. No obstante, aclaró que «más allá de lo que se diga, la jueza nunca ha demostrado vínculos concretos con la policía bonaerense».

También apuntó que «algunos estaban más preocupados en desviar la investigación que de encontrar la verdad» y subrayó que «habrá que revisar la actividad o acciones» de esas personas. «Nosotros dijimos desde el primer momento que íbamos a investigar», agregó.

«Después de la autopsia sacaremos algunas conclusiones. Lo importante es poder llegar a la verdad y esclarecer el hecho», afirmó Berni y agregó que «seguramente después va a haber muchas cosas qué aportar que quedaron en el tintero».

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril pasado luego de haber sido detenido en dos oportunidades por violar la cuarentena al viajar desde su casa de Pedro Luro a la de su exnovia en Bahía Blanca. Cuatro agentes de la Policía bonaerense están sospechados de tener algún tipo de vinculación con su desaparición.

Según Berni, «el lugar de la aparición del cuerpo es donde se lo buscaba». «Todos los rastrillajes se habían enfocado en ese lugar», indicó el ministro, y descartó la teoría de que el cuerpo fue «plantado» en el sitio en el que se lo halló.

