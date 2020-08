Instagram lanza hoy “Reels”, su nueva forma de crear videos

Hoy Instagram anuncia Reels a nivel global. Se trata de una nueva forma de crear videos cortos y divertidos en Instagram.

Instagram lanza hoy Reels donde los usuarios podrán grabar y editar varios clips de hasta 15 segundos con canciones, efectos y nuevas herramientas que permitan expresar tu creatividad.

Reels busca que lo usuarios puedan crear contenido entretenido para los demás, que puede ir desde hacer un nuevo baile hasta difundir un mensaje sobre alguna cuestión que te apasione.

Se pueden compartir los Reels con seguidores en la sección de noticias y si la cuenta es pública se puede publicarReels en el espacio de “Explorar”. Compartir Reels en “Explorar” significa que va a estar visible para una audiencia más amplia.

En la nueva sección de Reels dentro de “Explorar” se podrá encontrar una amplia selección de Reels creados por los usuarios que podrán servirte de inspiración para el siguiente Reels.

Hellooooo, Reels 🙌

Introducing a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.

Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world.

🤳🤩🎥✨😂👀💯https://t.co/RfXDhYawSF pic.twitter.com/FjSGSpSGpn

— Instagram (@instagram) August 5, 2020