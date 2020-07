¿Por qué se conmemora hoy el Día internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora?

Este Día busca reconocer el rol clave de las mujeres afrodescencientes en la lucha por la reivindicación de sus derechos.

El 25 de julio de 1992, mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para hacer visibles las luchas y resistencia de las mujeres afro y definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género.A raíz de ese encuentro, se instituyó el 25 de julio como Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.

La Asamblea General de la ONU proclamó en su resolución 68/237 los años 2015-2014, como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, con el propósito de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.

Desde hace más de 500 años que hombres y mujeres de origen africano habitan el territorio que hoy es la Argentina. Durante el siglo XIX, se quiso constituir como una nación blanca y homogénea creando el mito de la desaparición de la población afrodescendiente producto de las guerras y la fiebre amarilla. Pero las y los hijos de los esclavos y de las diversas migraciones que comenzaron a partir de 1920 están en las calles, en los pueblos, en las ciudades del país y son hoy las mujeres organizadas quienes alzan la voz para erradicar las violencias raciales que perviven desde la época de la colonia, y visibilizar y combatir las desigualdades étnicas, económicas y sociales, que se agrandan y se expanden sobre las mujeres afrodescendientes.

Denise Brazão, Lisa Montaño Ortíz, Lisset González Batista y Colleen Fitzgerald son mujeres, artistas, profesoras, periodistas, activistas, investigadoras afrodescendientes que viven en Argentina. Como un rompecabezas, van reconstruyendo sus historias, entretejiendo opiniones sobre el patriarcado, la desigualdad étnica, las conquistas, luchas y desafíos que comparten las mujeres afro en todos los puntos del planeta.

Nació en Mina Gerais, Brasil. Es la primera en su familia que logró acceder a la universidad. Hoy es magister de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, rompiendo con el rol asignado por generaciones a las mujeres de su familia: el de ser empleadas domésticas.

Es docente y licenciada en estudios culturales y especialista en género y comunicación. Nació en Cuba y está convencida de que la educación es la herramienta para romper con los preconceptos, estereotipos y falsas creencias que se asignan a la imagen de las mujeres afrodescendientes.

«En los espacios «normales», donde la sociedad se desenvuelve, es difícil ver a una mujer negra, incluso en los centros laborales que no sean restaurantes ni trabajos domésticos o de servicios a otras personas. Siempre sus lugares están relacionados con la servidumbre. Este es uno de los desafíos que enfrenta la mujer afrodescendiente. Poder ubicarse en sus lugares laborales atendiendo a su capacidad intelectual, hay muchas que no están donde tendrían que estar. Cuesta mucho atravesar esa barrera de racimo estructural, porque es un racismo que está institucionalizado, o “casi legislado”, porque pasa por la subjetividad de las personas que están en los puestos de toma de decisiones, de no permitir, de no dejar que las personas negras puedan acceder a puestos acordes a su capacidades. Y por supuesto, a todo eso lo atraviesa el tema del patriarcado, del sexismo y la discriminación racial que existe». Lisset González Batista.