Iguazú se sumó a la marcha nacional solicitando el tratamiento de la «Ley de Emergencia Turística»

Todas las representaciones empresariales del sector turístico y comercial de Puerto Iguazú estuvieron en la movilización realizada cerca del mediodía de este miércoles. En la oportunidad solicitaron al gobierno nacional que sea tratado el proyecto de ley de emergencia turística, entendiendo que el turismo en la ciudad es clave ya que genera y distribuye el 85% del ingreso económico de Iguazú y cuyo efecto multiplicador de gastos en segundo y tercer grado repercute en toda la comunidad.

Todo comenzó a las 9 de la mañana,en las instalaciones de la AHGAI de Puerto Iguazú, donde la Cámara de Turismo convocó a una conferencia de prensa para informar sobre las acciones realizadas y la solicitud de adhesión a la «Ley de Emergencia Turística».

Y cerca de las 11, la movilización salió desde la rotonda de la ciudad de las Cataratas y concluyó en la plaza San Martín.

Al respecto, la comisión directiva de la Cámara de Turismo Iguazú manifestó que con motivo de la crisis que atraviesa el sector turístico de la comunidad de Puerto Iguazú, se realizaron varias acciones en el correr de los acontecimientos generados por la pandemia Covid -19 y se solicitó a las autoridades «acciones inmediatas que atiendan la emergencia que estamos atravesando».

En ese sentido explicaron que enviaron una nota al presidente de la Nación, por parte de todas las representaciones empresariales del sector turístico y comercial de Puerto Iguazú, «poniéndolo en antecedentes de la difícil situación social, económica, financiera de esta comunidad y su repercusión sobre la dramática situación de las familias de los trabajadores directa e indirectamente vinculados que sufren día tras día el cierre definitivo de comercios, empresas, emprendimientos y toda actividad generadora de recursos» detallaron.

Es por ello que solicitaron «a las autoridades nacionales y provinciales que den respuesta a todas las demandas realizadas y den especial atención a la situación de Puerto Iguazú, cuya economía depende en un ciento por ciento de la actividad turística, encontrándose inactiva por el cierre de las fronteras, el Parque Nacional Iguazú, el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, el cese del transporte aéreo, terrestre y náutico provincial, regional y nacional, más la imposibilidad de recibir turistas extranjeros por las medidas de aislamiento preventivo y las disposiciones sobre la pandemia, con lo cual no existe fuente alguna de generación de ingreso». Y agregaron que tampoco se vislumbra una proyección de alcance temporal de esta situación, ni paliativos que permitan mitigar sus efectos.

«Es imprescindible que desde el Gobierno se acompañe a la solicitud de las empresas y trabajadores del turismo de Puerto Iguazú, hoy imposibilitadas por la falta de ingreso para afrontar todo tipo de erogación cualquiera sea su naturaleza. Por lo anterior es necesaria la declaracion de Emergencia Turística que permita acortar los tiempos de aplicación de estas solicitudes y otorgue las herramientas necesarias para la subsistencia y recuperación del sector.Entendiendo que el mismo es clave ya que genera y distribuye el 85% del ingreso económico de Iguazú y cuyo efecto multiplicador de gastos, en segundo y tercer grado repercute en toda la comunidad» especificaron.



Sector empresarial

El presidente del Iguazú Convention Bureau y gerente general del Iguazú Grand Hotel- Juan Carlos Espinoza sostuvo que «necesitamos esta ley porque la situación que vivimos es muy compleja y dificil de calificar, está en un nivel de complejidad que no solo hace dificil sobrellevar el momento que vivimos sino que también cuando miramos para adelante no vemos que haya un plan para la recuperación o que esté orientado para que las empresas de turismo puedan sobrellevar todo el proceso de recuperación de la actividad».

Y explicó «a diferencia de una fabrica que en el momento que abre está en condiciones de producir y comercializar, a una empresa de turismo le va a llevar más tiempo que la actividad sea sostenible en términos económicos y en cualquier otro aspecto, porque tomará más tiempo que funcione normalmente el transporte de pasajeros terreste y aéreo, y también tomará tiempo que los principales emisores de turismo del mundo vuelvan a fijarse en Argentina de nuevo y dentro de Argentina en las Cataratas del Iguazú, y en Misiones. Es un proceso mucho más largo y para todo eso no se ve un plan».

Además dijo «en ese sentido hay varias cosas importantes a considerar, es decir que no hablamos solo de promoción, sino también y sobre todo de la preservación del trabajo de las personas. El plan no puede ser invertir en capacitación, porque acá se necesita que las personas tengan la posibilidad de trabajar. Creo que con eso nosotros podemos seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolo y mejor todavía. Así que esta situación es más que una emergencia y necesitamos soluciones que vayan más allá de lo que hoy están ofreciendo».

Y resaltó «acá la actividad está hoy sin ingresos desde el 17 de marzo, y la realidad es que es muy difícil soportar más tiempo en esta situación porque hay que seguir pagando todos los servicios. En nuestro caso por ejemplo tenemos una infraestructura grande que tenemos que sostener, con personal de seguridad, de mantenimiento y demás, tenemos mucha gente que sigue trabajando para mantener la infraestructura. Y al mismo tiempo tenemos que seguir haciendo inversiones para acondicionar la infraestructura, los servicios y los procesos en general para los requerimientos y nuevas demandas de lo que será la pos pandemia. Todo ese trabajo hay que hacerlo mientras, y no tenemos ninguna asistencia, porque los creditos que nos ofrecen son a una tasa que tampoco la podemos pagar porque no tenemos facturación ni ingresos, ni cómo asumir un compromiso para cuando se reactive la actividad. Sabemos que la reactivación tomará tiempo, así es que no vemos eso como una salida. Por todo eso, esperamos que salga la ley de Emergencia Turística y que haya un plan que nos pueda ayudar a todos a salir adelante».

Municipio

Por otra parte el intendente de la ciudad de Puerto Iguazú- Claudio Filippa- acompañó a los distintos sectores de la comunidad en la movilización, solicitando ayuda al gobierno nacional expresamente para que sea tratado el proyecto de ley de emergencia turística, «el cual va a ayudar y salvaguardar a nuestro querido Puerto Iguazú como destino turístico del mundo, con nuestras Cataratas» indicó el jefe comunal.

Y adelantó «por este motivo estoy en comunicación constante con el ministro de Turismo de la provincia de Misiones José María Arrúa y el diputado nacional Ricardo Wellbach, quienes por mandato del gobernador de la provincia- Oscar Herrera Ahuad- están gestionando con el ministro de Turismo y Deporte de la Nación- Matias Lammens- el tratamiento y sanción de dicha ley».

Solicitudes del sector

En forma adicional a la declaratoria de Emergencia Turística, la Cámara de Turismo de Iguazú, planteó en notas enviadas a diferentes instancias de Gobierno las siguientes solicitudes:

Alícuota cero para ingresos brutos.

Exclusión de los regímenes de retenciones y percepciones.

Postergación de pagos de servicios (energía, agua, etc.).

Tratamiento urgente de los procedimientos preventivos de crisis por el Ministerio de Trabajo.

Pedido de eliminación de impuestos nacionales al sector Turístico durante el periodo de crisis.

Créditos a tasa cero para el sector Turístico.

Eliminación de impuestos para los créditos de nómina salarial y capital de trabajo.

Postergación de planes ya ejecutados por AFIP.

Solicitud para que el Estado se haga cargo de aportes y contribuciones hasta la reactivación económica.

Solicitud para que el monto del ATP para el sector turístico sea igual al porcentaje acordado entre Cámaras empresarias, Representación Sindical y el Estado.

Pedidos de subsidios para capital de trabajo post-pandemia.

Pedido de apoyo a las representaciones gremiales ante solicitud del sector turístico para la cobertura de los montos acordados de ATP.

PPB