Turismo: empresarios de Puerto Iguazú demandan un IVA del 10.5%, subsidio a la tarifa de luz y otras medidas para paliar los efectos del parate económico

A través de una marcha realizada a nivel nacional por los diferentes entes representantes del turismo, empresarios y comerciantes del sector solicitan la promulgación de la Ley de Emergencia Turística, a través de la que esperan una ayuda diferenciada para el sector que fue duramente golpeado por la pandemia.

Marcelo Ghione, titular de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú, destacó la importancia de esta marcha para ahondar en la problemática que atraviesa el sector.

«Queríamos plantear la problemática de la ciudad de Puerto Iguazú. Tenemos un futuro incierto y muchas aristas por resolver en la medida que la Ley de la Emergencia Turística no sea sancionada y allí es donde estamos parados pidiendo a las autoridades provinciales, nacionales que nos acompañen en el reclamo».

Ghione explicó que el problema afecta a todo y por eso «no hay sectorismos ni cuestiones políticas».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú, Joaquín Barreto recordó que al depender del turismo es que decidieron apoyar la convocatoria de la AHGAI.

El pedido que hace la Cámara de Turismo retención anticipada de ingresos brutos, un IVA de 10.5%, subsidio de la luz, entre otros. «Vamos ya más de 100 días con esto y seguimos con esta situación. Aunque no nos cortan el servicio, los intereses son muy altos».

Ayudas para el sector del turismo

Para Barreto es que si no se declara la Ley de Emergencia turística «necesitamos un conjunto de apoyo económico. No solo el de 50% (ATP). Hay que ponernos en el lugar de cualquier empresario gastronómico y vamos a darnos cuenta que aunque reciban la ayuda del 50% deben seguir pagando luz, agua, haberes, aguinaldos».

Recordó que el pago de aguinaldos fue negociado para pagarlo en varias cuotas. «Yo viajo mucho a Posadas y Oberá, pero la situación es distinta en la ciudad de las cataratas».

Según el titular del AHGAI indicó que «cuando la situación está más grave la ATP se reduce, siendo que debería ser del 75% y no del 41% como lo redujeron ahora», cuestionó.

«Justo que en este momento más furo que necesitamos que cubran las cargas sociales y gremios patronales, nos bajan el beneficio y nos perjudican», lamentó Ghione.

En relación a los créditos, el titular de la Cámara de Iguazú sostuvo que muy pocos pudieron acceder a los de tasa cero, pero sostuvo que los 150 mil pesos no alcanza para este sector, debido a los altos costos que genera.

«Las agencias y operadores turísticos hablan de que este año tendremos entre 7 y 8 meses de ingreso cero y que recién en febrero se retomaría el 30% del turísmo. La reativación será muy lenta», dijo Barreto.

Por su parte, la titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la doctora Graciela Fresno lamentó el diversas empresas a nivel nacional y sostuvo que la actividad hotelera en el país cayó en un 95% y que en un 75% tanto hoteleros y gastronómicos.

Agregó que las cifras oficiales arrojan que en mayo hay 3870 empresas menos que las de febrero con un total de 46400 empleados menos en el sector que representan.

«Estamos en una situación de emergencia, en estado terminal de facturación en cero y con un horizonte incierto porque a diferencia de otras actividades que cuando se levante la cuarentena van a poder iniciar sus labores, nuestro sector no, porque depende inicialmente del turismo y esta es una actividad prohibida. Tenemos las fronteras cerradas, no se puede circular por el país y mientras no haya una vacuna no se puede controlar el virus».

Por último Ghione sostuvo que aunque no tienen certeza de la respuesta del gobierno, esperan que este actúe en vista de la dramática situación que viven. «Si no hacemos que el destino se pueda levantar, va a peligrar la mano de obra». Precisó que Iguazú hay 23 mil camas y muchos empleados y familias que viven del turismo.

Barreto indicó que en relación a las visitas a las cataratas la semana pasada, esta generó un buen impacto social, pero que el efecto en el comercio local no fue importante. «Esperemos que para agosto cuando se habra el turismo en Misiones impacte en el comercio».

La modalidad será igual que en Parque Nac. Iguazu que continúa con su habilitación de 200 personas diarias. Los ingresos para Sábado y Domingo se tramitan por la aplicación Misiones Digital. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) July 15, 2020



SPM