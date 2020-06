Mientras terminan de atender las citas que debieron reprogramarse, el IMUSA comienza a tomar nuevos turnos

Gustavo Elizaincin, titular del Instituto Municipal de Sanidad Animal, sostuvo que desde inicios de la cuarentena -hace aproximadamente cuatro meses atrás- nunca se detuvieron las actividades en el IMUSA, aunque sí hubo que reprogramar cirugías y demás servicios tanto en la sede del Zaimán como por Avenida 115.

El responsable del Instituto Municipal de Sanidad Animal, Gustavo Elizaincin, dialogó con Misiones Online acerca del trabajo en el organismo durante este tiempo de aislamiento y aseguró que como consecuencia de la pandemia debieron reducir su capacidad operativa hasta un 50%.

“Tuvimos que suspender las salidas del Quirófano Móvil, las salidas que hacíamos para vacunar contra la rabia y todas las cirugías que estaban programadas. Trabajábamos solamente con guardias pasivas y atendíamos nada más que urgencias”, manifestó el médico veterinario.

Según especificó, mencionadas atenciones de carácter urgente se desarrollaban en cumplimiento con el protocolo sanitario correspondiente. Esta modalidad de guardias pasivas y rotativas continuó hasta los primeros días de mayo, cuando el equipo comenzó a reprogramar las castraciones.

“Ya estamos terminando con esa agenda que había sido interrumpida, así como también las que habían quedado del Quirófano Móvil. Este mes se nos liberó un poco y por eso comenzamos a dar algunos turnos para castración”, explicó el profesional.



No obstante, aclaró que en el IMUSA no se encuentran desempeñando sus actividades de forma habitual. “La cantidad de atenciones que hacemos ahora significan el 50% de nuestra capacidad durante una jornada normal. No podemos permitir que venga mucha gente y arriesgar al personal, pero la gente no quiere entender eso”, lamentó.

En ese sentido, Elizaincin alegó que “el aluvión de personas que hay acá durante un día normal es impresionante”. Para evitar la aglomeración y hacer efectivas todas las medidas higiénica, aseguró que los turnos son espaciados y transcurren entre 40 y 50 minutos por cada ingreso.

Metodología de trabajo en el IMUSA

Para todos aquellos que estén pensando en solicitar atención en el Instituto Municipal de Sanidad Animal, afirmó que es necesario un turno previo sea cual sea el servicio. “Para todo hay que pedir turno. Hay una agenda para las atenciones clínicas, otra para vacunación antirrábica, para cirugías y también laboratorio”, informó.

Los mismos deben comunicarse al número de teléfono 3764-459012 y desde las 07:00 horas. “Vamos a un ritmo más lento, pero tratando de cumplir con todos los compromisos. Antes castrábamos hasta 16 animales en un barrio y hoy ese trabajo nos lleva hasta tres días”, comentó.

Reiteró además la importancia de cumplir con el horario que indica cada turno. “Si te damos uno a las ocho en punto, no vengas a las siete porque te vas a quedar en la vereda ni tampoco a las nueve y media porque va a haber otro en el quirófano. Vengan diez minutos antes”, solicitó.

