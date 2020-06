Conocé la historia del amistoso Tucán que no puede volar y ahora vive en la reserva ecológica “El Puma”

Días atrás, Misiones Online posteó una serie de fotos de un hermoso y amigable animal de la región, publicación que recibió una gran cantidad comentarios para el Tucán que pasa sus días en la Reserva Ecológica “El Puma” de Candelaria.

A tan solo 20 minutos de la Capital provincial, pasando el arroyo Garupá, existe el Parque Ecológico “El Puma”, lugar que funciona como centro de rehabilitación de animales silvestres que son rescatados. Entre ellos, se encuentra el simpático Tucán.



Marina Tassi, directora general de la reserva aclaró que los animales que son rescatados y que llegan malheridos tienen un tiempo de recuperación en lo que respecta a su estado de salud, lo cual hace que muchas veces se demore un poco liberarlos y volver a su hábitat natural. Cabe mencionar que la reserva se encuentra cerrada temporalmente por la pandemia del coronavirus.

“El Tucán fue decomisado en una vivienda particular, donde lo tenían como mascota por más de tres años y generalmente cuando lo tienen así les cortan las alas y la cola para que no pueda volar. Nosotros nos dimos cuenta que el animal era maltratado y decidimos secuestrar y curarlo”, comentó Marina a Misiones Online.

Seguidamente reiteró “cuando el animal ataca lo hace en defensa, es una reacción normal de éstos animales, por eso nos dimos cuenta y lo decomisamos”, contó

“Todos los animales que llegan como mascotas y han sido maltratados tienen un proceso de curación y después se lo deja en observación para evaluar si el animal se puede defender, si puede conseguir sus propio alimentos y se analiza si se puede liberar o no”, explicó Tassi

Al respecto del Tucán, Marina manifestó “no lo podemos liberar porque él está acostumbrado a comer en una determinada zona (ya que vivía con una familia que le daba de comer), todavía está en observación, estamos viendo su respuesta para ver si en un futuro lo podremos liberar o no, es todo un proceso enseñarle al animal cómo volver vivir en su hábitat natural”, dijo.

El día que Misiones Online sacó la foto del animal y lo publicó se pudo observar muy “amable” con los presentes. De igual manera, Marina Tassi sostuvo que la intención es liberar al Tucán a su estado natural, aunque si no tiene la posibilidad de sobrevivir en la naturaleza permanecerá en la reserva con un estricto control veterinario. “Generalmente estos animales cambian su actitud y deben tener una alimentación adecuada, los animales silvestres no son buenas mascotas”, dijo la profesional.

“Si el animal no vuela bien o tiene otros problemas quedan para ser embajadores de la educación ambiental. Se trata de que todos los animales que llegan se curen bien y se libera lo más rápido posible para que no se acostumbre al humano, pero no todos tienen la misma suerte, siempre se evalúa el estado del animal para tomar una decisión. Los animales que están en El Puma son imposibles de liberar, pero tratamos de brindarle todas las comodidades y atención médica”, aclaró Tassi. No obstante, la profesional destacó que desde noviembre han realizado cuatro liberaciones de distintos animales.

“Los animales que están enjaulados en El Puma no son porque el parque es un zoologico, son porque ya no se les puede volver a liberar a la naturaleza. Si no están acostumbrados a cazar y son liberados es muy probable que se mueran”, aclaró la directora de la reserva.

Según mencionó Tassi, la idea principal es que la población entienda que los animales silvestres no son para tener en los hogares.

Por otro lado, Marina Tassi aclaró el porqué de los “pastos altos” en el recinto “es por el bienestar de animales, ellos viven para esconderse. Este lugar es un centro de rehabilitación, el animal tiene que aprender a esconderse, la gente malinterpreta el lugar donde está. Si nosotros cortamos el pasto y dejamos todo cortito la gente tiene una buena impresión del lugar, pero los animales sufren”, contó.

Además Tassi comentó que en la reserva se pueden encontrar 50 ejemplares entre mamíferos, aves y tortugas. “Hay que concientizar a la gente sobre la liberación de estos animalitos”, añadió.

Por último, la profesional informó que la reserva ecológica se encuentra cerrado temporalmente para las visitas, debido a la pandemia del coronavirus, y que cuando todo “vuelva a la normalidad” estarán informando los días que se podrá acceder al lugar y el precio de las entradas.

AR