El Gobernador Oscar Herrera Ahuad apeló a la responsabilidad de todos en el Día del Padre

El Gobernador se refirió a los operativos de control que desplegará la provincia este fin de semana en el marco del Día del Padre. Sin embargo, apeló a la responsabilidad del pueblo misionero “no nos podemos confiar ni relajarnos, un día o una hora puede poner en riesgo todo el esfuerzo que venimos haciendo” indicó.

Próximos a los festejos por el Día del Padre, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, pidió a todos los misioneros reforzar el compromiso a la hora de respetar las medidas de bioseguridad. “No digo no compartir, hagámoslo respetando las medidas sanitarias para cuidarnos, para cuidar a nuestras familias y a toda la comunidad”, reflexionó.

Estos conceptos fueron brindados a la prensa durante la conferencia que se realizó ayer donde se presentaron nuevas líneas de créditos destinadas a asistir a sectores económicos afectados por la pandemia. En el marco de la proximidad del Día del Padre, una fecha importante para la comunidad que implicará una movilización mayor de personas, explicó la importancia de descargar la aplicación Misiones Digital y de respetar las medidas de bioseguridad. “Son tiempos donde tenemos que apelar a la enorme responsabilidad del pueblo misionero. Tenemos que tener presente que el cuidado y la protección a través de las medidas sanitarias son fundamentales para uno, pero también para su familia y para la comunidad”.

“Apelamos a la responsabilidad, eso no significa no compartir, si vamos a compartir que sea con suma responsabilidad. Un día o una hora puede poner en riesgo todo el equilibrio que venimos haciendo en un contexto regional difícil y complejo. Pensemos en todos aquellos que hoy no pudieron regresar a sus actividades, los empresarios, las familias del sector turístico que están sufriendo mucho y todavía no hay un horizonte claro para ellos. Pensemos que ellos están esperando de nosotros un comportamiento social para que dé a acá a 10 o 15 días nos permita retomar algunas actividades que hace más de 3 meses están paradas” explicó. “Necesitamos que todos seamos responsables, que nos ayuden y que nos acompañen, no al gobierno, ni al político, sino a quienes hoy todavía no pudieron retornar en su actividad” reafirmó.

Por otro lado, pidió a los misioneros que activen la aplicación Misiones Digital. “Es una herramienta que tienen un valor estadístico y que interviene de manera directa en la toma de decisiones a la hora de avanzar con la reapertura de nuevas actividades. Los datos que surjan de la aplicación nos van a permitir tener datos epidemiológicos certeros y saber cuánta gente se movilizó en la provincia y así podremos medir el impacto. Es decir, si nosotros vemos que en el Día del Padre se mueve tanta cantidad de personas, y a los 7 días el impacto epidemiológico es muy bajo seguramente podremos seguir flexibilizando otras actividades», explicó.

Al ser consultado respecto a la posibilidad de reapertura de los pasos fronterizos fue contundente al afirmar que “no voy a aceptar que bajo ningún punto de vista se abran las fronteras, ni con un protocolo establecido. Porque las cuestiones comerciales no pueden estar por encima de las cuestiones sanitarias y de la seguridad sanitaria de nuestra provincia” sentenció.

CP