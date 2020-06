Desde cumpleaños virtuales a mini conciertos vía Zoom, la nueva normalidad para los organizadores de eventos

Debido a la cuarentena obligatoria, el sector de eventos y afines tuvo que modificar, prorrogar y suspender algunos de los contratos que ya tenían cerrados. Bodas canceladas, conciertos sin fecha definida y algunas reinvenciones, el sector busca salir a flote de este parate económico. Desde la Asociación Misionera de Organizadores y Proveedores de Evento informaron que están elaborando un protocolo para poder retomar sus funciones.

No hay lugar a dudas de que el covid-19 ha marcado un antes y un después para diversos sectores. El de proveedores y organizadores de eventos no es ajeno al parate económico que ha dejado – y sigue dejando- las pandemia tras su paso.

En diálogo con Misiones Online, el secretario de la Asociación Misionera de Organizadores y Proveedores de Eventos (AMPROE), Dario Mujica señaló que desde el día primero que se decretó la cuarentena no han tenido certidumbre sobre muchos de sus fechas. «Los efectos fueron al 100% negativos, ya que desde el 8 de marzo se suspendieron todos nuestros eventos. Siendo los primeros en parar y cesar nuestra actividad y no sabemos cuando vamos a volver a reactivarnos», lamentó.

Coincide Laura Gauna, representante del Faro eventos, quien señaló que la pandemia en la industria de los eventos ocasionó una paralización del 100% de todos los contratos vigentes o el año 2020 .

«Todos los eventos fueron afectados por igual , ya que aún no contamos con fecha de reactivación de los eventos , creemos que para el próximo año se reactivará con protocolos de seguridad», dijo Gauna.

Derek Miller, representante de Red Producciones contó detalles de cómo fueron afectados en este tiempo de cuarentena, «una semana antes que se concrete la cuarentena, nosotros estábamos cerrando un show en agosto para los niños, otro en septiembre para los jóvenes y estábamos charlando con la gente de Divididos para traerlos de vuelta este año, pero hoy no hay una posible solución para el futuro cercano«.

Para el Dj y animador Guillermo Atencio el parate económico afectó a todos los proveedores involucrados en el evento en cualquier nivel del mismo. «Todos fueron afectados, en la misma medida creo, inclusive fue frenada la dinámica de eventos para el año que viene, ya que son pocos los clientes que se están organizando en pos a los eventos a largo plazo ya que la situación es inestable».

Mujica sostuvo que debido al Decreto Nacional de Urgencia que exigía el aislamiento social preventivo y Obligatorio, «debido al D.N.U todos los eventos fueron afectados«, obligando a muchas pymes a cerrar sus puertas y a otras a reinventarse.

Ese fue el caso de Gauna, quienes reforzaron su servicio de catering viandas Delivery . «Empezamos a trabajar con atención a empresas o individuo un menú diario con servicio de Delivery ,con todas las medidas de seguridad ante el Covid 19 para proteger a nuestros clientes«, precisó.

Miller destacó que en su caso tuvieron que sobrellevar este parate gracias al rubro audiovisual en el que también se desarrollan. «Tengo otros colegas que se están reinventando, algunos venden cerveza, cabinas de desinfección. Todos están tratando de amañarse como pueden y gracias a Dios nosotros tenemos la parte de televisión que está soportando esta estructura, no tuvimos ganancias, pero tampoco pérdidas».

Desde el AMPROE, Mujica explicó que están armando un protocolo que les permita retomar sus funciones. También dijo que elevaron una carta a las autoridades de la provincia solicitando que se les pueda otorgar algún tipo de ayuda impositiva o beneficio, pero aún no han tenido respuesta.

«Más allá de los créditos provinciales y nacionales que dieron, lamentablemente a nuestro rubro, no nos favorece ninguno. Nos dan un máximo de 12 meses de gracia, pero a ciencia cierta no sabemos cuándo volvemos a trabajar.Le mandamos cartas al gobierno pidiendo algún beneficio, pero no recibimos respuesta todavía», informó el Secretario de AMPROE.

Cambios en el formato

Gauna sostiene que a pesar de los difícil tienen perspectivas positivas. «Nosotros seguimos muy positivos ante todo. Seguimos trabajando online con nuestros clientes , proyectando las fiestas y eventos mas Lindos , después de esto creo que las bodas , fiestas de XV o una pequeña reunión familiar o entre amigos va a estar re cargo de emociones».

«Las plataformas online , como Zoom, video llamadas etc por el momento son la única manera que tenemos para continuar con las reuniones con nuestros clientes .

Si se levanta la cuarentena , la industria de los eventos vamos a ser los últimos en retomar las actividades», dijo .

Derek Miller, representante de Red Producciones, dijo que «en un principio se habló de hacer espectáculos por streamming, cobrando una entrada digital, pero concuerdo con algunos productores de Buenos Aires en que estos son migajas y a través de una computadora en tu casa no es ni cerca a lo que representa la experiencia de estar en un show en vivo, las personas pueden googlear y para qué van a pagar una entrada digital. Mirarlo a través de una pantalla no funciona. También se habló de hacerla con distanciamiento, pero claramente no son salidas rentables».

Miller señaló que es complejo controlar el distanciamiento en gran número de personas. «Si tenés un recital chico de 2.000 personas, cómo controlar que las personas estén separadas entre sí y conseguir un lugar que tenga 4 metros cuadrados por persona para dos mil personas y en Posadas no existe, salvo que sea un estadio, pero ahora el equipamiento para un estadio es más costoso y con esa inversión ocupar solo el 30% del espacio, no es rentable»

Recitales y grandes eventos

Miller por su parte estima que en diciembre podrían retomar algunos eventos. «Es más una esperanza que una certeza, porque el sector está muy golpeado»

Javier Acosta, responsable de la productora 24 y Media, coincidió que el parate fue general y que el regreso aún no está pautado, pero estimó que los recitales volverían, inclusive después de que empiecen las clases. No solo por las condiciones mismas del recital, sino por el cuidado que toman las personas.

«El recital tiene un ritual que es abrazarse saltar, estar todos juntos y tiene esa particularidad de estar cerca del artista y que estemos más juntos uno del otro. Así como fue una de las que primero se detuvo, será una de las últimas en volver», afirmó.

Para hacer frente a este parate, el responsable de la productora 24 y media indicó que tuvieron que optar por alternativas novedosas. «Hay muchos programas de radio que se están haciendo donde hay una participación activa de los artistas, pero eso se da en cuanto a la comunicación, pero respecto a lo económico los productores tuvimos que reinventarnos y buscar nuevas formas para sobrevivir en estos tiempos«.

De la misma manera el Dj Guillermo Atencio explicó que todavía los medios online no son igual de rentables. «Hasta el momento no, no creo que tampoco sea la solución! Hoy muchos artistas lo hacen, entiendo que en su gran mayoría como un servicio y para mantener un feedback con su publico, sin perseguir un fin comercial».

Acosta explicó que la particularidad de los eventos tipo recitales es que hay muchos servicios tercerizados y es como una red que se va extendiendo. «Depende del tipo de recital. Es algo que nos afecta a todos. Para un evento tenés el proveedor de escenario, los que hacen el trabajo de armado y desarmado, el catering, etc. A medida de que el grupo va creciendo, crecen las personas».

Por su parte, el representante de Red Producciones dijo que «veníamos de años bastante difíciles y complejos sumado al alza del dólar era difícil». Explicó que este es un rubro que requiere de mucha inversión.

Acosta dijo que el sector de eventos ya presentaba una tendencia a la baja. «Antes hacíamos eventos casi todos los meses y antes de la pandemia se redujo muchísimo eso y era como una recesión que ya la veníamos sufriendo, porque al subir todos los costos de producción, bajó la cantidad de eventos y ya nos comenzamos a acomodar, pero no es que teníamos una actividad plena y de golpe nos sacaron».

Sobre el futuro , el titular de la productora 24 y media explicó que el desafío será enfrentar los costos en general, «cuánto saldría traer al artista, alojarse en un hotel, cuánto saldría el proveedor de sonido, el de seguridad, entre otros. (…) antes para hacer un evento nosotros lo que buscamos es el punto de equilibrio, es decir dónde empatás. Si vos me decís empato con 100 personas, ese sería el punto de equilibrio, ahora hay que ver si el artista convoca a esa cantidad. Si se disparan los costos, qué pasaría si tengo un artista que convoca 100, pero para empatar necesito 200 asistentes, allí es inviable y trabajarías a pérdida, pero eso recién lo veremos cuando tengamos certeza de qué pasará», explicó.

Añadió que hay eventos que con el 80% recién se empata, pero si limitan la sala al 50% no se podría. «Que los recitales vuelvan a ser viables dependerá mucho de los costos y las exigencias de los protocolos sanitarios».

Ambos productores coincidieron en que estos eventos grandes iniciarían cuando ya se tenga una vacuna o cura el covid-19

De la misma manera el DJ Guillermo Atencio piensa que aún la habilitación de estos eventos se postergará. «Sin dudas, salvo que haya algún método de cura final para la pandemia, seguir con eventos en este contexto tendrá grandes cambios, se trabajan en estos tiempos en todos los protocolos para la realización de los diferentes tipos de eventos, dependerá de cada uno la cantidad de medidas que se deberán aplicar en pos de cuidar la salud de los asistentes«.

Sin embargo Atencio reconoció que estos cambios generarán un encarecimiento de los costos, «entiendo que si, hasta ahora lo que se habla de eventos con menor cantidad de personas, medidas sanitarias, protocolos, equipamientos extra en cuanto a lo sanitario, todo esto sin dudas significara costos extras».

SPM