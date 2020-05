Cuidados paliativos: ¿distanciamiento social o distanciamiento físico?

Estos días venía a mi mente estas palabras: ¿distanciamiento social o distanciamiento físico? . No sé si les pasa a ustedes, a mí me llama la atención cuando salgo a hacer compras en los negocios de mi barrio, me pongo el barbijo, que cumple su objetivo de cuidado hacia mí y hacia el otro, y por otro lado me distancia el no ver bien en el otro su rostro, su sonrisa, su boca.

Me quedo con una parte de esa persona: «ya aprenderé a poder encontrarme con todo lo de esa persona», pienso. Es muy raro, lo siento violento, distante, antipático. ¿Será quizá que refleja lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Miedo, preocupación, angustia, impaciencia, tristeza, incertidumbre…?(los invito a que le sumen la emoción que estén viviendo)

Entonces mi propuesta es poder hablar de distanciamiento físico. Cuidarnos y cuidar poniendo la distancia necesaria sin dejar de encontrarnos con el otro. Es un momento donde nuestra creatividad puede tener un protagonismo importante. Y creo que ya la está teniendo: docentes frente a sus alumnos en las pantallas, profesionales de la ayuda psicológica a través de un video llamado, clases de todo tipo en internet, meditaciones, charlas, celebraciones religiosas online, eventos virtuales para recaudar fondos en las organizaciones. Creo que este tesoro muestra la capacidad que los seres humanos tenemos para reinventarnos.

También, muchas veces nos quedamos “empastados” en la realidad que nos abruma, como la imagen que ahora se me viene a la memoria de “Hombre mirando al sudeste”. Y esto nos quita toda imaginación, nos detiene, hace parar el motor de nuestra vida se apague. O también en muchos casos estamos detenidos esperando ¿cuándo nos vamos a encontrar cara a cara?

Desde la Asociación Civil Almificar hemos realizado en este tiempo muchas iniciativas para poder continuar con nuestra tarea. Muchos no nos conocen. Somos un grupo de voluntarios, trabajando en la Provincia de Buenos Aires, en San Isidro, a unos 25 km de CABA. Antes de la cuarentena, era en el Hospital Boulogne y las visitas y acompañamientos en los domicilios de las personas que están transitando una enfermedad, o adultos mayores.

Escuchar…es el nuevo abrazo

En esta cuarentena hemos puesto a disposición de las personas nuestro teléfono para poder acompañarlos telefónicamente, preparamos unos cuadernillos con actividades recreativas para las personas que están en hogares geriátricos, generamos espacios en zoom para familiares de adultos mayores y personas que estén transitando un duelo por la pérdida de un ser querido y esta semana comenzamos con un espacio para personas mayores de 65 años vía zoom también. Acorta las distancias.

El jueves pasado fue nuestro primer encuentro virtual donde los invitamos a tener un espacio de escucha. Hubo testimonios de algunos que hablan con sus hijos, nietos y les hizo bien encontrarse con gente de su edad. Se sintieron escuchados y pudieron escuchar a otros.

Fue una maravilla este rato donde se encontraron y de una manera distinta. Estuvo el caso de una mujer que apareció en la pantalla con una chica joven y nos contó que era su vecina que venía a ayudarla con la tecnología.

Ester (nombre ficticio) fue ayudada por esa vecina. Qué maravilla el caso de Carla que sale de su lugar, de sus cosas para que Ester se encuentre vía zoom con gente de su edad. Muchas veces estamos diciendo basta de pantallas! Mi pregunta ¿hubiera sucedido esto en algún lugar físico? No sabemos. Hoy como estamos ávidos de tener encuentros con los otros sale lo mejor que tenemos y así podemos generar estos espacios donde la gente mayor pueda encontrarse.

La idea que ilumina estos encuentros es: “Escuchar es el nuevo abrazo”. Por eso es tan importante volver a pensarnos de tener la capacidad de no sentirnos lejos de… sino de buscar formas de estar cerca de…

Por ello, y volviendo al inicio de la nota: ¿distanciamiento social o distanciamiento físico?, cuidémonos con ese distanciamiento físico para cuidarnos entre todos sin perder encontrarnos con el otro a través de ese barbijo. Si hay algo que es durísimo en este tiempo, es que a nivel mundial estamos todos en la misma tormenta, en distintos barcos ya que vivimos situaciones muy diferentes y algo en común que es la incertidumbre de lo que está pasando y lo que va a pasar. Pensemos …¿qué podemos hacer para que con este distanciamiento físico podamos estar con otros, encontrarnos y sentir ese sabor tan lindo que nos llena el corazón y cómo podemos acompañar a otros para que se sientan mejor en este tiempo?

(*) Mariana Soiza Piñeyro

Licenciada en Relaciones Públicas y Consultora Psicológica

Especializada en Cuidados al final de la vida y orientación a familiares

Fundadora de la Asociación Civil Almificar Acariciando el Alma

Mail: info almificar.com.ar

www.almificar.com.ar

Ilustraciòn: Gentileza IG @72kilos

PE