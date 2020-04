Tras la muerte del camionero de San Vicente, la municipalidad asegura que no hay otros casos sospechosos

El intendente de San Vicente, Fabíán Rodríguez, lamentó el fallecimiento de Héctor Vidotto de 61 años e informó que hizo un seguimiento a las personas que tuvieron contacto con el paciente y ya se han descartado a 15 de ellos, por lo que no hay sospechosos. En relación al parate económico debido a la cuarentena, informó que presentarán una ordenanza para eximir de impuestos a los comercios que se han visto afectados y que ya se han habilitado algunos rubros teniendo las consideraciones exigidas desde Nación.

Fabián Rodríguez. Radio Libertad

La primera víctima fatal de coronavirus Covid-19 en Misiones se conoció ayer, a las 21:30 horas, cuando el Gobierno de la provincia, mediante un parte médico elaborado por Salud Pública confirmó el deceso de Héctor Vidotto, el camionero de 61 años, oriundo de San Vicente, quien inicialmente se había transformado en el cuarto paciente infectado con coronavirus, quien contagió a su esposa que permanece internada, con pronóstico favorable en Oberá.

El Gobierno de Misiones, a través de Salud Pública, informa que el cuarto paciente confirmado para enfermedad respiratoria aguda virosis emergente: COVID 19, de 61 años, internado en Terapia Intensiva del Hospital Samic Oberá, óbita a las 21.30 hs, por falla multiorgánica. — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) April 24, 2020

La víctima oriunda de San Vicente tenía 61 años y se había contagiado estando en Brasil. Se encontraba internado desde el pasado viernes.

El intendente de San Vicente, Fabián Rodriguez, sostuvo que el camionero de 61 años que falleció víctima del covid-19 y su esposa –que evoluciona favorablemente- son los únicos casos de covid-19 en esa localidad.

Aclaró que tras enterarse del contagio de Héctor Vidotto, es que iniciaron con el protocolo y se inició una intervención con los familiares y se hicieron más de 15 testeos y todos dieron negativo. Precisó que en el caso de la esposa fue por un contacto extremo lo que produjo el contagio. «Las personas entienden que el camionero era un trabajador, no es que estaba de parranda».

Héctor Vidotto

El caso

El conductor del camión que fue hasta el mercado de San Pablo, Brasil a buscar frutas, ingresó a Misiones el pasado 7 de abril por el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen y se refugió en su domicilio en San Vicente. Con el correr de los días, comenzó a presentar síntomas de fiebre y asistió al hospital local para una consulta. Tras los chequeos de rigor, se activó el protocolo, fue derivado a un centro de mayor complejidad, el hospital Nivel 3 de Oberá y finalmente la prueba de laboratorio confirmó el diagnóstico: contrajo Covid-19.

En el hospital Samic de Oberá, donde ingresó el 17 de abril, inicialmente fue aislado, pero por tratarse de un paciente que estaba dentro del grupo de riesgo (61 años) en pocas horas su estado de salud empeoró y fue derivado a la terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

A medida que pasaban los días, el cuadro clínico de Vidotto se deterioraba, de acuerdo al parte diario que brindaba el director de nosocomio público obereño, Héctor González, quien finalmente comunicó antes de las 10 de la noche de este jueves, el deceso del paciente.

Es el primer fallecimiento en la provincia por coronavirus, un caso importado de San Pablo, Brasil, uno de las ciudades con más casos del vecino país.

Estado de los camioneros

En ese sentido, al ser consultado por el estado de vulnerabilidad de los camioneros y lo imprescindible de su labor, explicó que todo trabajador que ingresa y presenta los síntomas tendrá que hacer cuarentena. No obstante, aquellos que no muestren síntomas, deben continuar con sus funciones, tomando las medidas de protección adecuadas.

«Debemos entender que los camioneros que no tienen síntomas no tienen porqué hacer cuarentena porque sino se para el país y no hay forma de parar los camioneros (…) Es imposible que ellos se queden en cuarentena porque hay un Decreto Nacional que lo avala”, afirmó.

Destacó la vida de Vidotto y afirmó que los sanvicentinos continúan tomando las precauciones necesarias. «Esta noticia es lamentable y acompañamos a la familia en el dolor y es triste porque era un pionero, una persona de bien y de mucho trabajo. La mayoría de sanvicentinos está de lado de la familia».

Eximirán de tasas municipales

El Intendente informó que están presentando una ordenanza para eximir de tasas municipales a todos aquellos comercios que se vieron afectados por el parate económico.

“Hicimos una ordenanza que algunos todos los comercios podrán atender con puerta cerrada, pero despachar a sus clientes. Dejamos en claro que todos tomaron las medidas de seguridad, el comerciante nuestro tomó mucha conciencia, sabe que estamos ante un virus muy peligroso”, dijo.

Señaló que en relación a las tasas municipales, tuvieron una caída importante y que a pesar de ellos, buscarán que durante este periodo no se cobren esos impuestos, por lo que van a enviar un proyecto que ya se está informando a los emprendedores sanvicentinos.

