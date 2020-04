Coronavirus: desde la Municipalidad de Posadas sostienen que la habilitación de comercios depende principalmente de una normativa provincial y nacional

El intendente de Posadas, Leonardo «Lalo» Stelatto informó que, en relación a las solicitudes presentadas por algunos rubros para que puedan retomar sus actividades durante la cuarentena, esta es una decisión principalmente coordinada entre los gobiernos Nacional y Provincial porque «debemos ser respetuosos de las normativas», dijo.

Leonardo Stelatto, intendente de Posadas señaló que en este periodo de cuarentena continúan con los operativos de limpieza y desinfección en los cajeros, ferias francas y en diferentes zonas de la ciudad.

En cuanto a la habilitación de otros rubros para que puedan retomar sus actividades comerciales, Stelatto indicó que esta es una competencia no solo municipal, sino que debe ser coordinada con Nación y la Provincia.

«La apertura de otros rubros que hoy no están habilitados para comercializar, dependerá de los protocolos nacionales y provinciales y el municipio se debe ir adhiriendo. Las cuestiones sanitarias son de Nación y de la Provincia y , aunque municipales, debemos ser respetuosos de estas normativas para no chocar entre nosotros».

En relación a los vencimientos de pagos y tasas municipales, explicó que se están prorrogando para que «una vez habilitada la actividad se puedan empezar a normalizar las cuestiones con nuevos plazos que seguramente se irán informando».

Recaudación

Precisó que en lo que es recaudación continúan con las tareas online y en horario reducido ante la feria administrativa extraordinaria que se vive en el municipio.

El Intendente explicó que el pago online de los impuestos es positivo a pesar del parate económico. «Se está recaudando todos los días, lo que significa que hay gente que está ocupando la plataforma online y es muy beneficioso para que no se deban trasladar».

Aunque reconoció que la recaudación ha disminuido, entiende que es por el parate de la economía, «Nosotros tenemos una tasa de comercio en relación con lo que se factura y hay muchos comercios que no tienen mayor apirte que hacer al municipio, por eso no es solamente prorrogar los vencimientos porque sin el comercio no facturó no tiene tributos para pagar», acotó.

